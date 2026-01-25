Nuestra investigación aportó pruebas irrefutables de que el presidente Trump participó en actividades delictivas. Si hoy me preguntaran si procesaría a un expresidente basándome en los mismos hechos, lo haría sin importar si este fuera demócrata o republicano. Y diría lo siguiente: ‘Nadie, absolutamente naQdie, debe estar por encima de la ley en este país, y la ley exige que se rindan cuentas’. Eso fue lo que hice”.

Jack Smith,

fiscal especial que imputó a Donald Trump, defendió ante el Congreso de EE.UU. que actuó de modo “apolítico”.