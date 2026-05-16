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16 de mayo de 2026
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En los primeros cuatro meses del año, los lanzamientos cayeron más de 16,7% y las ventas se enfriaron, con una caída cercana al 6%. Por el lado de las iniciaciones, la reducción fue de 19,9%. Vemos que el sector constructor cierra este gobierno del presidente Petro de capa caída. Nunca hizo nada para tratar de recuperarlo, cosa que sí han hecho los gobiernos regionales”.

Guillermo Herrera,

Presidente de Camacol, en entrevista con EL COLOMBIANO, señaló que el gobierno Petro nunca hizo nada para recuperar el sector constructor.

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