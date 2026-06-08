Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

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hace 1 hora
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Yo no hice el decálogo para negociar con nadie. Lo dicho, dicho está. No he borrado un trino ni he quitado un video. Todo lo que dije está ahí. Ahora ya no soy candidato y estoy reivindicando esto para Colombia. No estoy abriendo puentes ni negociando con nadie. El ruido, las llamadas y todo eso es una cosa de locos, pero la expresión es esta”.

Sergio Fajardo,

excandidato presidencial, en entrevista con EL COLOMBIANO, sugiere a sus electores las líneas rojas o condiciones para que voten con libertad.

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