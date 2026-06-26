Entre telares e inteligencia artificial nace una nueva forma de preservar el patrimonio

La relación entre inteligencia artificial (IA) y artesanía suele comenzar desde el miedo. El temor al reemplazo, a que la máquina termine desplazando el oficio manual, es inevitable. Pero en medio de esa discusión, un grupo de investigadores y diseñadores de la Universidad de Medellín decidió preguntarse sobre si la tecnología pudiera ayudar a preservar aquello que hoy está en riesgo de desaparecer.
De esa reflexión nació un proyecto de investigación centrado en la comunidad indígena Pastos Quillacinga, en Nariño, donde actualmente sobreviven apenas cuatro o cinco grupos de mujeres que mantienen vivo el tejido en guanga, una técnica ancestral que guarda la cosmovisión y los símbolos de esta cultura.