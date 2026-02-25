x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Pilas si va a viajar este año: aprenda a reconocer los fraudes digitales que afectan a los turistas

Transacciones internacionales, vuelos de solo ida y compras de última hora elevan el riesgo para los viajeros en 2026.

  • Las reservas de último momento, el uso de tarjetas internacionales y las redes WiFi públicas concentran los mayores riesgos de fraude digital en turismo. FOTO GETTY
    Las reservas de último momento, el uso de tarjetas internacionales y las redes WiFi públicas concentran los mayores riesgos de fraude digital en turismo. FOTO GETTY
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El turismo se ha convertido en uno de los sectores más expuestos al fraude digital, en un contexto marcado por el aumento de las compras en línea, las reservas de último momento y el uso intensivo de dispositivos móviles.

Datos recopilados por Koin, empresa brasileña especializada en prevención de fraude, muestran que algunas operaciones turísticas presentan niveles de riesgo muy superiores al promedio del comercio electrónico.

Uno de los focos más críticos es el fraude con tarjetas internacionales, conocido como cross-border. Este tipo de transacción implica un riesgo ocho veces mayor que el de las tarjetas nacionales: 15,1 % frente a 1,9 %. El problema se intensifica cuando se trata de reservas realizadas a última hora, donde el uso de tarjetas comprometidas triplica y media el riesgo en comparación con compras anticipadas.

Según Ignacio Stagnaro, director comercial de la compañía, el 2,1 % de todas las transacciones turísticas presenta algún nivel de riesgo. A esto se suman otros patrones relevantes: los vuelos de solo ida implican un 60 % más de riesgo que los de ida y vuelta, y las rutas internacionales registran un nivel de riesgo del 2,6 %, superior al 1,9 % observado en trayectos domésticos.

Las modalidades de fraude en el sector turismo son diversas. Además del uso de tarjetas comprometidas en reservas, son frecuentes las transacciones en sitios web falsos que imitan plataformas legítimas, la captura de datos personales a través de redes WiFi públicas y la suplantación de identidad mediante correos electrónicos o mensajes fraudulentos que simulan confirmaciones de vuelos, hoteles o cambios de itinerario.

¿Cómo protegerse?

Frente a este escenario, la prevención se vuelve clave para los viajeros. Desde Koin recomiendan anticipar las reservas siempre que sea posible y priorizar el uso de tarjetas nacionales. También resulta fundamental verificar que los sitios de compra cuenten con URLs legítimas y certificados de seguridad SSL, así como evitar realizar pagos desde redes WiFi públicas. Guardar las confirmaciones de cada operación y revisar periódicamente los movimientos bancarios permite detectar cargos sospechosos a tiempo.

El riesgo, además, tiende a aumentar. Durante 2026 se espera una mayor sofisticación de los fraudes digitales, impulsada incluso por el uso de inteligencia artificial generativa para crear mensajes, sitios y comunicaciones falsas cada vez más difíciles de distinguir. En ese contexto, Stagnaro subraya la necesidad de fortalecer la prevención tanto del lado de los usuarios como de las empresas del sector.

Lea también: La IA aumentó la efectividad de los delincuentes, alertan expertos

Para las compañías turísticas, el desafío no es menor. La adopción de herramientas antifraude sigue siendo limitada y, en muchos casos, reactiva.

Existen políticas demasiado restrictivas que bloquean clientes legítimos, así como enfoques permisivos que incrementan las pérdidas. El uso creciente de celulares para hacer reservas, especialmente internacionales y de último momento, amplifica esa vulnerabilidad.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida