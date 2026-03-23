Falleció Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, a los 43 años

El empresario Leonid Radvinsky, propietario de la plataforma OnlyFans, murió a los 43 años, según confirmó la compañía en un comunicado oficial.

De acuerdo con la información difundida, el empresario falleció “de manera pacífica” tras una larga batalla contra el cáncer. La empresa pidió respeto por la privacidad de su familia en este momento.

Radvinsky, nacido en Ucrania y criado en Chicago, adquirió OnlyFans en 2018. Bajo su liderazgo, la plataforma experimentó un crecimiento exponencial, especialmente durante la pandemia de covid-19, cuando millones de creadores y usuarios se volcaron a este modelo de suscripción directa.