Operación Camaleón: un videojuego sobre la guerra en Colombia

En una pantalla, un militar debe decidir si entrega insurgentes desarmados a las autoridades judiciales o los reporta como “bajas en combate”. En otro escenario, una guerrillera recibe la orden de no tomar prisioneros. El jugador, convertido en protagonista, asume esa carga: cada clic activa una conciencia. Y así, lo que parece un videojuego es, en realidad, una estrategia pedagógica que ha logrado lo impensable en cientos de aulas: transformar el horror del conflicto armado colombiano en una experiencia reflexiva y crítica.

El videojuego, llamado Operación Camaleón, es la culminación de tres años de un proyecto de investigación interdisciplinario que combinó saberes y experiencias periodistícas, filósofas, ingenieras, pedagógicas y economistas. Fue liderado por la Universidad de Antioquia, en alianza con la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Francisco de Paula Santander (Ocaña) y el ITM de Medellín; respaldado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias); y tiene un propósito es claro: acercar a adolescentes y jóvenes al fenómeno del conflicto armado desde la memoria viva, el testimonio directo y los marcos legales que rigen las confrontaciones internas.

En palabras de Andrés Vergara Aguirre, docente de periodismo y literatura de la Universidad de Antioquia e investigador principal, la intención era “comprender el conflicto, generar empatía y fomentar una conciencia crítica que nos acerque a una sociedad más justa y en paz”.

Es decir, no se trata de un juego bélico: Operación Camaleón no premia la puntería ni castiga al jugador por perder vidas. En cambio, pone a prueba la comprensión ética de quien participa: cada elección tiene consecuencias legales, morales y sociales, así que a medida que el jugador se enfrenta a dilemas como entregar o ejecutar prisioneros, obedecer o desobedecer órdenes o justificar decisiones en medio del caos, el juego muestra las implicaciones jurídicas de cada acción, con base en los convenios de Ginebra, sentencias de la Corte Constitucional y cifras oficiales del conflicto armado.