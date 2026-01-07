Novedades del CES 2026: un celular plegable tipo libro, el televisor inalámbrico más delgado y más

Si hay algo que ha sorprendido este año es cómo las tecnologías de vanguardia y las tendencias globales de innovación tienen incorporadas la inteligencia artificial (IA) como un insumo más y cómo la robótica y sus avances siempre será protagonista. Le puede interesar: El robot que dobla la ropa, otro que es compañía para mascotas, la IA en el hogar y más novedades del CES 2026 Pero en las novedades que se presentaron en el segundo día del CES, el Congreso de tecnología de consumo va enfocado a esos productos que usamos en el día a día y que buscan facilitar la vida de sus usuarios. Aquí les contamos

Primer celular pleglabe tipo libro, lo nuevo de Motorola

El formato tipo concha era en anterior de los razr, ahora traen el primero tipo libro. FOTO Europa Press

Motorola ha reafirmado su apuesta por el segmento premium con la nueva serie Signature de dispositivos exclusivos y razr fold, su primer plegable de formato libro, y ha presentado tres nuevos productos de su ecosistema moto things. Justo llamó mucho la atención que en la gama premium busquen crecer con un nuevo plegable razr, aunque en esta ocasión cambia el formato tipo concha que ha caracterizado a esta serie para ofrecer un formato tipo libro, el primero de este tipo de su catálogo. Razr fold, que es como se llama, ofrece una pantalla exterior de 6,6 pulgadas y una interior completamente desplegada de 8,1 pulgadas con resolución 2K; y llega en dos colores validados por Pantone: Blackened Blue y Lily White.

Este dispositivo incluye un sistema de cámara con tres lentes Sony de 50 megapíxeles cada una, en el que destaca el sensor Lytia 828 con un tamaño de 1/1,28 pulgadas para capturar más luz y ofrecer colores realistas validados por Pantone, con soporte para Dolby Vision y estabilización optimiza de imagen. Esta cámara también cuenta con un teleobjetivo periscopio (Lytia 600) que ofrece hasta cien aumentos con Super Zoom, y un ultra gran angular con capacidades macro y campo de visión de 122 grados. Y ofrece dos cámaras frontales: una de 32 megapíxeles en la pantalla exterior y otra de 20 megapíxeles en la pantalla interna.

Nuevas pantallas enrollables para portátiles

El concepto de Lenovo Legion Pro Rollable. FOTO Europa Press

Lenovo presentó nuevos conceptos de dispositivos que integran desde pantallas enrollables que se extienden para ampliar su tamaño en los portátiles ThinkPad Rollable XD Concept y el Legion Pro Rollable, hasta gafas inteligentes Lenovo Smart Sense Display Concept y experiencias de IA personalizadas con el Lenovo Personal AI Hub Concept. El ThinkPad Rollable XD Concept amplía el espacio de trabajo desplegando una pantalla extensible orientada tanto al usuario como a otras personas, al mostrar pantalla también por la parte trasera, de cara a permitir la multitarea y la colaboración. Lea aquí: 2025, el año en el que la Inteligencia Artificial colonizó la vida cotidiana Como lo explicó la compañía en un comunicado, este nuevo concepto se basa en otros diseños de PC de “vanguardia” de Lenovo, pero este es capaz de transformar el espacio de trabajo, pasando de una pantalla de 13,3 pulgadas a 16 pulgadas una vez extendida de forma vertical. Como resultado, ofrece a los usuarios un 50 por ciento más de espacio de pantalla, sin tener que cargar con un portátil más grande. Además, también muestra una parte de la pantalla en la tapa externa del ordenador.

El televisor más delgado lo presentó LG, mide 0.9 milímetros

Así luce el televisor OLED Wallpaper TV de LG. FOTO Europa Press

LG ha presentado su nueva línea de televisores OLED, destacando el Wallpaper TV, que es un nuevo televisor OLED evo W6, que integra tecnología inalámbrica, el diseño más delgado del sector con un grosor de nueve milímetros y tecnología de color Hyper Radiant Color. Concretamente, el W6 revive el televisor con diseño de fondo de pantalla de LG, que fue presentado inicialmente en 2017 y que, ahora, ha sido actualizado con conectividad True Wireless para hacerlo inalámbrico y con la innovación de imagen más avanzada de la compañía, de la mano de su tecnología Hyper Radiant Color, que está integrada en todas las pantallas de su serie completa OLED evo 2026. Así, el LG OLED evo W6 ha sido diseñado con un cuerpo delgado, de un grosor de nueve milímetros, gracias a un proceso de miniaturización de los componentes esenciales y una reingeniería de su arquitectura interna. Como resultado, este diseño es “elegante y ligero” y no sacrifica integridad estructural. Además, cuenta con un soporte mejorado que permite que el televisor quede instalado a ras de la pared, para ofrecer una experiencia más similar a un papel sobre la pared.

Siguiendo esta línea, con la tecnología True Wireless de LG, permite instalar el televisor en cualquier lugar de una habitación. Esto se debe a que todas las entradas se conectan a la TV mediante la Zero Connect Box, que se puede colocar hasta a 10 metros de distancia, también con un diseño minimalista. En lo relacionado con la experiencia de visualización, la compañía ha detallado que el Wallpaper TV cuenta con un nuevo estándar OLED, gracias la tecnología Hyper Radiant Color Technology, que mejora el negro, el color y el brillo, reduciendo al mismo tiempo el reflejo. Además, con la tecnología Brightness Booster Ultra, permite alcanzar niveles de luminancia hasta 3,9 veces más brillantes que los OLED convencionales. Esto lo convierte en la TV “más brillante hasta la fecha”, según LG. Y claro, la IA debe estar presente. Este televisor está equipado con el nuevo procesador impulsado por inteligencia artificial (IA) Alpha 11 Gen3, que cuenta con una unidad de procesamiento neuronal (NPU) 5,6 veces más potente, habilitando el nuevo motor de IA dual. Con ello, como ha explicado LG, en lugar de los procesadores tradicionales que suelen sacrificar la textura natural para reducir el ruido, el televisor es capaz de ejecutar algoritmos paralelos para realizar tareas simultáneamente, resultando en una imagen equilibrada que conserva los detalles naturales y elimina la sobrenitidez. Además, el TV integra novedades como Voice ID, una opción para que los usuarios vean su pantalla de inicio personalizada con solo un comando de voz. Esto se debe a que el televisor puede reconocer quién está hablando y cambia instantáneamente la interfaz para adaptarse al perfil del usuario en cuestión, con sus widgets y aplicaciones personales.

Robot limpiador que sube escaleras

Limpiar las escaleras ahora es posible con este sistema. FOTO Cortesía

Roborock ha presentado Saros Rover, el primer robot aspirador del mundo con ruedas y patas capaz de subir escaleras y pendientes con una agilidad similar a la de un ser humano mientras limpia, que dirige sobre todo a hogares de varias plantas. Bajo el lema The Greatest Meeting the Greatest (Lo mejor se une a lo mejor), Roborock ha presentado las novedades en robots de limpieza para el hogar que llegarán al mercado en el primer semestre de 2026, desde el escaparate que ofrece la feria CES 2026 de Las Vegas (Estados Unidos). En concreto, ha anunciado los modelos Roborock Saros 20, Saros 20 Sonic, Qrevo Curv 2 Flow y F25 ACE Pro en colaboración con el Real Madrid Club de Fútbol, a los que se une el primer robot aspirador con ruedas y patas del mundo. Se trata de Roborock Saros Rover, que utiliza una arquitectura híbrida de ruedas y patas para que moverlas de manera independiente, realizar pequeños saltos, giros, paradas repentinas y cambios de dirección, todo mientras mantiene el cuerpo nivelado al adaptarse a distintos terrenos, con un agilidad que la compañía compara con la de una persona. Saros Rover combina algoritmos de inteligencia artificial con sensores de movimiento e información espacial en 3D para comprender su entorno y hacer que sus ruedas reaccionen con precisión. El Saros Rover se dirige a hogares de varias plantas, donde puede limpiar cada peldaño de una escalera mientras asciende al siguiente piso. Según la compañía, es capaz de adaptarse a distintos tipos de superficies no planas, lo que incluye escaleras tradicionales, escaleras curvas e incluso escaleras alfombradas con bordes redondeados; y puede enfrentar pendientes y umbrales de habitaciones de varios niveles.



