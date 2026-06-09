Así será Artemis III, la compleja misión que buscará abrir los pasos para llegar a Marte

En medio del camino que busca la humanidad para regresar a la Luna y expandirse a Marte, la Nasa ha anunciado avances de la misión de Artemis III, la cual se ha definido como una de las expediciones tripuladas más complejas de la historia reciente.
Tras el éxito de Artemis II en el mes de abril, la siguiente misión tendrá como objetivo principal probar y validar los sistemas críticos, tecnologías y maniobras de encuentro y acoplamiento necesarios para que los seres humanos puedan regresar a la Luna de forma segura en la misión Artemis IV.
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Según la Nasa, esta expedición es un “laboratorio en órbita” ya que, al permanecer más tiempo en el espacio que en Artemis II, se podrá evaluar la habitabilidad de la nave Orion y se demostrará el rendimiento del sistema de acoplamiento entre naves de diferentes fabricantes en un entorno real.
En medio de esa fase orbital, Artemis III busca estudiar el Polo Sur lunar para extraer agua en forma de hielo y convertirla en oxígeno y combustible, algo que se ve como una planificación a futuro para la presencial del humano en ese satélite.