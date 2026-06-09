Así será Artemis III, la compleja misión que buscará abrir los pasos para llegar a Marte

En medio del camino que busca la humanidad para regresar a la Luna y expandirse a Marte, la Nasa ha anunciado avances de la misión de Artemis III, la cual se ha definido como una de las expediciones tripuladas más complejas de la historia reciente. Tras el éxito de Artemis II en el mes de abril, la siguiente misión tendrá como objetivo principal probar y validar los sistemas críticos, tecnologías y maniobras de encuentro y acoplamiento necesarios para que los seres humanos puedan regresar a la Luna de forma segura en la misión Artemis IV. Lea también: ¿Cuándo volverán astronautas a la Luna? Esto es lo que sigue para la NASA tras el éxito de Artemis II Según la Nasa, esta expedición es un “laboratorio en órbita” ya que, al permanecer más tiempo en el espacio que en Artemis II, se podrá evaluar la habitabilidad de la nave Orion y se demostrará el rendimiento del sistema de acoplamiento entre naves de diferentes fabricantes en un entorno real. En medio de esa fase orbital, Artemis III busca estudiar el Polo Sur lunar para extraer agua en forma de hielo y convertirla en oxígeno y combustible, algo que se ve como una planificación a futuro para la presencial del humano en ese satélite.

¿Cómo será la misión Artemis III?

La expedición será, según la ha definido la Nasa, una operación “cuidadosamente coreografiada” que durará aproximadamente dos semanas. En ese período se lanzarán los cohetes Space Launch System (SLS) que son los más potentes construidos por la Nasa, en rápida sucesión, luego se enviará un módulo de aterrizaje de prueba que esperará en órbita. Una vez hecho esto, el cohete SLS lanzará la nave Orion con cuatro astronautas desde el Centro Espacial Kennedy. Después, la nave. realizará pruebas de software, propulsión y comunicaciones y por último los astronautas podrían ingresar a los módulos de aterrizaje para validar los procedimientos de paso entre vehículos. Terminadas las pruebas, Orion se separará y amerizará en el océano Pacífico para ser recuperada. Para esta misión fueron elegidos los astronautas estadounidenses Andre Douglas, Randy Bresnik y Frank Rubio, este último de ascendencia salvadoreña. El italiano Luca Parmitano completará el grupo de tripulantes de la misión.

Este grupo de viajeros en el espacio llevarán a cabo durante dos semanas una serie de tareas críticas diseñadas para validar las tecnologías necesarias para futuros alunizajes. Dentro de esas actividades, la tripulación demostrará la capacidad de la nave Orion para encontrarse y acoplarse en el espacio con los sistemas de aterrizaje humano (HLS) desarrollados por las empresas Blue Origin y SpaceX. Asimismo, algunos miembros de este cuarteto pasarán de la nave Orion a los módulos de aterrizaje de prueba. Esto servirá para validar las interfaces, el software y los procedimientos de paso entre vehículos de diferentes fabricantes en un entorno real. Los astronautas pondrán a prueba el equipamiento que conecta a Orion con los módulos de aterrizaje, incluyendo los sistemas de comunicaciones, propulsión y software.

Artemis III no alunizará