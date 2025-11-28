Un pie fósil reescribe la historia: descubren que dos especies humanas convivieron hace 3,4 millones de años

Hace 3,4 millones de años, distintos linajes de homíninos habitaban el este de África, aprovechando recursos diferentes para evitar la competencia.Un fósil hallado en 2009 en Woranso-Mille (Etiopía) ha sido asignado ahora a Australopithecus deyiremeda, una especie distinta de la icónica Lucy (A. afarensis), con la que compartía territorio gracias a adaptaciones locomotoras y dietas distintas. “Debieron haber visto entre sí y pasar tiempo en la misma área haciendo sus propias actividades.”, declara a SINC Yohannes Haile-Selassie, director del Instituto de Orígenes Humanos (IHO) y profesor en la Escuela de Evolución Humana y Cambio Social de ASU.

"Cuando encontramos el pie en 2009 y lo anunciamos en 2012, sabíamos que era diferente de la especie de Lucy, ampliamente conocida de ese período. Sin embargo, no es habitual en nuestro campo nombrar una especie obtenida en elementos postcraneales —los elementos por debajo del cuello—, así que Esperábamos encontrar algo por encima del cuello claramente asociado con el pie. Los cráneos, mandíbulas y dientes son normalmente los elementos usados para reconocer especies”, subraya el científico.

Identificación respaldada por restos dentales

En 2015, el equipo describió A. deyiremeda a partir de dientes hallados en la misma zona, pero hasta ahora el fósil del pie no había sido asignado a esta especie. Tras una década de trabajo de campo y nuevos hallazgos, los investigadores pudieron vincular con certeza el pie de Burtele a este linaje. Este pie, compuesto por ocho elementos, permite reconstruir la extremidad completa, desde el dedo gordo hasta el cuarto dedo. El dedo gordo se podía mover de manera independiente, lo que permitía trepar árboles sin perder la capacidad de caminar erguido, impulsándose con los otros dedos. “El yacimiento de Woranso-Mille es único porque ofrece evidencia clara de que dos especies emparentadas coexistieron al mismo tiempo en la misma zona”, añade Haile-Selassie.

Fragmentos de BRT-VP-2/135 antes del ensamblaje. El espécimen se encontró en 29 piezas, de las cuales 27 fueron recuperadas mediante tamizado y recogida de la tierra tamizada. FOTO: Agencia SINC

La morfología del pie combina bipedalismo y adaptaciones arbóreas. Por un lado, el dedo gordo facilitaba la escalada, mientras que los otros dedos podían hiperflexionarse para impulsarse al caminar, lo que marca la diferencia frente a A. afarensis, cuya huella fósil de Laetoli muestra el dedo gordo alineado con los demás. “La presencia de un dedo gordo abducido en Ardipithecus ramidus fue una gran sorpresa, porque hace 4,4 millones de años aún existía un hominino con dedo oponible, algo totalmente inesperado”, comenta Haile-Selassie. “Un millón de años después, en fósiles datados en 3,4 millones de años, descubrimos el pie de Burtele, que resultó aún más sorprendente.Esto demuestra que el bipedismo en estos primeros ancestros humanos adoptó varias formas. Había diferentes maneras de caminar sobre dos piernas, y el modo que hoy consideramos típico no apareció hasta mucho después”, continúa. La documentación de múltiples modos de adaptación al bipedismo sugiere que los australopitecos exploran diversas formas de caminar sobre dos piernas. “Ahora sabemos que no todos los rasgos necesarios para una bipedalidad similar a la humana aparecieron al mismo tiempo.Esta información permite interpretar cómo A. deyiremeda utilizaba su hábitat y se desplazaba en comparación con otros australopitecos tempranos”, asegura Haile-Selassie. En el equipo internacional ha participado Lluís Gibert, investigador del Departamento de Mineralogía, Petrología y Geología Aplicada de la Universidad de Barcelona. Según un comunicado de la institución, “el análisis de los datos geológicos ha sido decisivo para datar y relacionar este pie con los restos de A. deyiremeda”. “Sin un contexto geológico y una cronología detallada, estos fósiles no tendrían valor científico”, dice Gibert, que ha analizado el contexto cronoestratigráfico y sedimentológico de los fósiles hallados.

Dietas diferenciadas