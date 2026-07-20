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Revelan presunto plan para atentar contra Abelardo de la Espriella en medio de empalmes regionales

Unidades de inteligencia informaron sobre un ofrecimiento de una alta suma de dinero para atentar contra la vida del presidente electo, que se encuentra de agenda por diferentes departamentos.

  • Pese a las amenazas por atentar contra su vida en medio de los empalmes regionales, Abelardo de la Espriella ya tomó decisión contundente sobre estas reuniones. Foto: AFP
    Pese a las amenazas por atentar contra su vida en medio de los empalmes regionales, Abelardo de la Espriella ya tomó decisión contundente sobre estas reuniones. Foto: AFP
Colprensa
hace 1 hora
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El presidente electo Abelardo de la Espriella denunció la existencia de un presunto plan criminal en su contra, en medio de los empalmes regionales que está realizando en todo el país.

Según los reportes de inteligencia, existiría un presunto ofrecimiento de hasta 3.000 millones de pesos realizado por estructuras criminales del ELN y de las disidencias de las Farc para ejecutar un atentado contra el presidente electo.

Incluso, advierten de presuntos intentos de infiltración en eventos públicos y ruedas de prensa, especialmente en lugares con presencia de niños y adultos mayores, “con el propósito de aprovechar estos escenarios para materializar una acción violenta”.

Lea también: Equipo de empalme de Abelardo De La Espriella denuncia cuatro presuntos casos de corrupción en el gobierno Petro

Ante este panorama, desde el equipo del presidente electo pidieron a las autoridades competentes adelantar con la mayor celeridad las investigaciones correspondientes para establecer el origen de esta amenaza, identificar a los responsables y neutralizar cualquier acción que ponga en riesgo la vida del presidente electo o de la población civil.

Así mismo, señalaron que, pese a las amenazas conocidas, no suspenderá su agenda de trabajo en los procesos de empalme territoriales que se llevan a cabo en varios departamentos del país.

“Colombia no puede ceder ante las amenazas de quienes pretenden imponer el miedo mediante la violencia”, señalaron, agregando que se adoptarán controles extraordinarios para proteger la vida de los ciudadanos que asisten a cada actividad y de todos los integrantes del equipo de gobierno.

Luego de estar en Norte de Santander, Huila, Casanare y Santander, el presidente electo se encuentra realizando su empalme regional este fin de semana en Antioquia, donde lleva a cabo encuentros con autoridades territoriales de ese departamento.

Siga leyendo: “Es una orden: se debe hacer todo lo necesario para materializar el Toyo”: De la Espriella

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Preguntas y respuestas

¿Qué medidas de seguridad se reforzarán tras la denuncia de un presunto plan de atentado contra Abelardo de la Espriella?
Se implementarán controles extraordinarios en los eventos del presidente electo para proteger a los asistentes y al equipo de gobierno.
¿El presidente electo suspenderá sus recorridos de empalme por las amenazas recibidas?
No. El equipo de Abelardo de la Espriella afirmó que mantendrá la agenda de empalmes regionales, pese a las amenazas, mientras se fortalecen los protocolos de seguridad durante las actividades públicas.
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