Revelan presunto plan para atentar contra Abelardo de la Espriella en medio de empalmes regionales

El presidente electo Abelardo de la Espriella denunció la existencia de un presunto plan criminal en su contra, en medio de los empalmes regionales que está realizando en todo el país.

Según los reportes de inteligencia, existiría un presunto ofrecimiento de hasta 3.000 millones de pesos realizado por estructuras criminales del ELN y de las disidencias de las Farc para ejecutar un atentado contra el presidente electo.

Incluso, advierten de presuntos intentos de infiltración en eventos públicos y ruedas de prensa, especialmente en lugares con presencia de niños y adultos mayores, “con el propósito de aprovechar estos escenarios para materializar una acción violenta”.

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Ante este panorama, desde el equipo del presidente electo pidieron a las autoridades competentes adelantar con la mayor celeridad las investigaciones correspondientes para establecer el origen de esta amenaza, identificar a los responsables y neutralizar cualquier acción que ponga en riesgo la vida del presidente electo o de la población civil.

Así mismo, señalaron que, pese a las amenazas conocidas, no suspenderá su agenda de trabajo en los procesos de empalme territoriales que se llevan a cabo en varios departamentos del país.