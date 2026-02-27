La llegada a la Luna se va a demorar: la Nasa aplazó hasta 2028 su programa Artemis, ¿qué pasó?

Por Europa Press
La Nasa aplazó hasta 2028 la misión Artemis que llevará al ser humano a pisar la superficie de la Luna tras más de 50 años y añadió una nueva misión de prueba a su programa lunar, la Artemis III, prevista para el año 2027.
Así lo anunciaron este viernes (27 de febrero) los jefes de la agencia espacial estadounidense en rueda de prensa, después de que se retrasara el lanzamiento de la misión Artemis II tras haber encontrado un problema con el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial).
La Nasa justificó que está aumentando la frecuencia de sus misiones bajo el programa Artemis para lograr el objetivo de que astronautas regresen a la Luna y establezcan una presencia duradera. Esto incluye estandarizar la configuración de los vehículos, añadir una misión adicional en 2027 y, a partir de entonces, realizar al menos un aterrizaje en superficie cada año.