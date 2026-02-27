La llegada a la Luna se va a demorar: la Nasa aplazó hasta 2028 su programa Artemis, ¿qué pasó?

Por Europa Press La Nasa aplazó hasta 2028 la misión Artemis que llevará al ser humano a pisar la superficie de la Luna tras más de 50 años y añadió una nueva misión de prueba a su programa lunar, la Artemis III, prevista para el año 2027. Así lo anunciaron este viernes (27 de febrero) los jefes de la agencia espacial estadounidense en rueda de prensa, después de que se retrasara el lanzamiento de la misión Artemis II tras haber encontrado un problema con el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial). Puede leer: Nuevo estudio revela cómo el ADN de una especie extinta influyó en la evolución de los humanos La Nasa justificó que está aumentando la frecuencia de sus misiones bajo el programa Artemis para lograr el objetivo de que astronautas regresen a la Luna y establezcan una presencia duradera. Esto incluye estandarizar la configuración de los vehículos, añadir una misión adicional en 2027 y, a partir de entonces, realizar al menos un aterrizaje en superficie cada año.

¿Cómo queda el cronograma de Artemis?

Los equipos se preparan para el lanzamiento de Artemis II en las próximas semanas (se dice que será en abril) y la misión Artemis III, ahora en 2027, se diseñará para probar sistemas y capacidades operativas en órbita baja terrestre como preparación para el aterrizaje de Artemis IV en 2028. Esta nueva misión incluirá un encuentro y acoplamiento con uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin, pruebas en el espacio de los vehículos acoplados, la verificación integrada de los sistemas de soporte vital, comunicaciones y propulsión, así como pruebas de los nuevos trajes de Actividad Extravehicular (xEVA). “La Nasa debe aumentar la velocidad de vuelo de forma segura y ejecutar la política espacial nacional del presidente (Donald Trump). Con la competencia creíble de nuestro mayor adversario geopolítico, que aumenta cada día, necesitamos avanzar con mayor rapidez, eliminar retrasos y alcanzar nuestros objetivos”, ha declarado el administrador de la Nasa, Jared Isaacman, destacando que aumentando la velocidad de vuelo y avanzando hacia los objetivos de forma “lógica y gradual” es como lograron “lo casi imposible” en 1969 y es como lo volverán “a lograr”.

¿Por qué vuelve el ser humano al a Luna?