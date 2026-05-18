Nasa vigila asteroide que pasaría cerca de la Tierra en 2032, ¿hay peligro?

La posibilidad de que un asteroide impacte la Tierra volvió a despertar preocupación luego de que la NASA confirmara que mantiene bajo monitoreo constante al asteroide 2024 YR4, un objeto espacial considerado cercano a la órbita terrestre.

Aunque los expertos recalcan que el riesgo de impacto sigue siendo bajo, las probabilidades calculadas en los últimos meses llevaron a activar protocolos internacionales de vigilancia y seguimiento científico para este tipo de fenómenos astronómicos.

De acuerdo con los análisis más recientes, el asteroide tendría un tamaño estimado de entre 40 y 90 metros de diámetro, una característica que resulta determinante para calcular el posible daño que podría generar en caso de ingresar a la atmósfera terrestre.

El objeto hace parte de los llamados NEO, sigla en inglés de “Near Earth Objects” o cuerpos cercanos a la Tierra. Estos cuerpos rocosos son observados permanentemente por agencias espaciales debido a que sus trayectorias podrían cruzarse con la órbita del planeta.