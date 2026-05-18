Hallan en Cúcuta el carro en el que se llevaron a Yulixa Toloza de Bogotá, tras cirugía en clínica ilegal

En medio de la angustia que embarga a los familiares de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que ya completa cinco días desaparecida, las autoridades lograron dar con una pista crucial en la frontera con Venezuela. En un pastizal cercano a un conjunto residencial de Cúcuta (Norte de Santander), la comunidad local localizó el vehículo en el que la mujer fue trasladada por la fuerza tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá. El automóvil, un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, permanece bajo custodia de la Sijín y está siendo sometido a rigurosos peritajes forenses. Los investigadores buscan recolectar pruebas biológicas en su interior para determinar si Yulixa cruzó la frontera o si aún permanece en territorio colombiano. Como dato particular, la carrocería presentaba marcas recientes de pintura verde, un intento rudimentario de los sospechosos por alterar la identidad del carro durante la huida.

Dos capturados por ocultamiento de evidencia

Durante el operativo de recuperación del carro, las autoridades locales ubicaron a dos personas que lo tenían bajo su cargo en Cúcuta. Aunque de manera preliminar se confirmó que ninguno de ellos corresponde a los administradores del centro estético, la Fiscalía los imputará en las próximas horas por el delito de ocultamiento de evidencia. Mientras tanto, el propietario legítimo del vehículo ya se presentó ante la Sijín en Bogotá para desvincularse del caso, demostrando que el carro estaba bajo el control de los esteticistas. La Sijín de la Policía de Cúcuta asumió la custodia del automotor, el cual ya está siendo sometido a rigurosos peritajes forenses. Los investigadores buscan fluidos o rastros biológicos que permitan determinar si Yulixa Toloza estuvo consciente en el vehículo, su estado de salud durante el trayecto y si alcanzó a llegar a la zona fronteriza. Entérese: Quiénes son los tres administradores de Beauty Láser M.L. buscados por desaparición de Yulixa Toloza

Una huida a contrarreloj desde el sur de Bogotá