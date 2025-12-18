Por qué la ONU investiga el cometa interestelar 3I/ATLAS

Que el Sistema Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN, por sus siglas en inglés) de la ONU esté siguiendo de cerca al cometa 3I/ATLAS no significa que la Tierra esté en peligro inminente. Significa, más bien, que la comunidad científica global está aprovechando una oportunidad poco frecuente para poner a prueba —en condiciones reales— sus sistemas de observación, cálculo y cooperación frente a objetos que atraviesan el Sistema Solar desde fuera.
El interés se intensifica porque el 3I/ATLAS es un cometa de origen interestelar: no nació alrededor del Sol, sino que proviene de otro sistema estelar. Es apenas el tercero de este tipo identificado hasta ahora, después de 1I/’Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019. Por eso, su paso cercano a la Tierra, previsto para este 19 de diciembre, activó una campaña internacional de seguimiento coordinada por la Nasa y respaldada por más de 80 observatorios en todo el mundo.
Aunque el cometa pasará a una distancia segura —unos 270 millones de kilómetros—, la IAWN considera este evento una oportunidad estratégica. El objetivo principal es afinar las metodologías con las que se detectan, miden y proyectan las trayectorias de cuerpos cercanos a la Tierra, conocidos como NEO (Near-Earth Objects). En palabras de los científicos involucrados, se trata de fortalecer la capacidad de anticipación frente a futuros encuentros cósmicos.