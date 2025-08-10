“Mi sueño más grande es hacer una gira mundial”: Angel Bleu

Hablar del pop femenino colombiano es tener como referente, indiscutible, a Shakira, quien con los años se ha sabido reinventar y seguir vigente, hoy con una de las giras internacionales más lucrativas del mundo.
Para un grupo de mujeres artistas que decidieron seguir los pasos de la barranquillera, Shakira ha sido una total inspiración.
Hoy hay una lista de varias mujeres colombianas, jóvenes, cantautoras, que creen en su música, componen lo que les viene del alma y están logrando crecer no solo en el mercado colombiano sino en el internacional. Con todas ellas hemos hablado en EL COLOMBIANO: Goyo, Juliana, Ela Taubert, Nicolle Horbath y Ali Stone. Algunas de ellas moviéndose no solo en el pop sino experimentando con ritmos autóctonos, rockeros y hasta alternativos.
Hoy llegó el turno de hablar con otra que completa la lista, Angel Bleu, nacida en Valledupar y quien recibió el espaldarazo de Silvestre Dangond cuando grabaron juntos la canción No me busques más.
Angel Blue, de 25 años, es para su familia María Carolina Bernardi. Su nombre artístico nació porque ella quería hacerle un homenaje a Dios, “porque me ayudó bastante cuando estaba pasando por bullying en la escuela, sufriendo, con depresión, y todavía tengo ansiedad, pero mi ansiedad estaba peor . El bleu fue idea de mi padre y escrito así en francés apra darle un toque diferente”.