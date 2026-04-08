¿Cuánto dura la batería de un carro eléctrico? Esto pasa tras 160.000 kilómetros

Un estudio basado en el uso real de miles de vehículos eléctricos arrojó un dato que podría cambiar la percepción sobre la durabilidad de sus baterías: incluso después de recorrer más de 160.000 kilómetros o cumplir cerca de seis años de uso, la mayoría conserva más del 90% de su capacidad.
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El análisis fue realizado por la plataforma Geotab, que examinó el comportamiento de 24.000 baterías instaladas en carros eléctricos en operación. Según sus hallazgos, la degradación promedio anual se ubica en apenas 1,8%, una cifra inferior a la que muchos usuarios suelen imaginar al momento de evaluar la compra de este tipo de vehículos.
Ese ritmo de desgaste permite proyectar una vida útil más extensa para las baterías, uno de los componentes que más dudas genera entre compradores y usuarios del mercado de segunda mano.