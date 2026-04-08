¿Cuánto dura la batería de un carro eléctrico? Esto pasa tras 160.000 kilómetros

Un estudio basado en el uso real de miles de vehículos eléctricos arrojó un dato que podría cambiar la percepción sobre la durabilidad de sus baterías: incluso después de recorrer más de 160.000 kilómetros o cumplir cerca de seis años de uso, la mayoría conserva más del 90% de su capacidad. Lea aquí: El Tesla Model Y fue el carro más vendido en Colombia en marzo destronando a Renault y Kia El análisis fue realizado por la plataforma Geotab, que examinó el comportamiento de 24.000 baterías instaladas en carros eléctricos en operación. Según sus hallazgos, la degradación promedio anual se ubica en apenas 1,8%, una cifra inferior a la que muchos usuarios suelen imaginar al momento de evaluar la compra de este tipo de vehículos. Ese ritmo de desgaste permite proyectar una vida útil más extensa para las baterías, uno de los componentes que más dudas genera entre compradores y usuarios del mercado de segunda mano.

Un estudio de Geotab analizó 24.000 baterías de carros eléctricos en condiciones reales de uso. FOTO: Cortesía.

¿Qué implica esto para la vida útil del vehículo?

De acuerdo con el estudio, una batería que mantenga ese nivel de degradación podría seguir operando durante más de una década antes de que la pérdida de capacidad afecte de manera significativa la autonomía del carro. Además, el final de la vida útil de una batería no significa que deje de funcionar por completo. Técnicamente, se considera que una batería llega a esa etapa cuando su capacidad baja a un rango de entre 70% y 80%, punto en el que todavía puede tener otros usos, como sistemas de almacenamiento de energía. Conozca: Compradores de Tesla en Colombia denuncian demoras en entregas y fallas operativas, ¿qué está pasando? Estos resultados también coinciden con lo que ya manejan varios fabricantes, que suelen ofrecer garantías de hasta ocho años o 160.000 kilómetros para sus sistemas de baterías.

¿La carga rápida puede desgastar la batería de un vehículo eléctrico?

Uno de los hallazgos más llamativos del análisis es que el uso de carga rápida no representa una diferencia drástica en la degradación de la batería, siempre que el vehículo esté diseñado para gestionar adecuadamente ese proceso. Según Geotab, los carros eléctricos modernos incorporan sistemas electrónicos capaces de regular aspectos como la temperatura y el voltaje durante la carga, lo que ayuda a mantener el desgaste dentro de niveles normales.

¿Cuáles son los factores que más influyen en la batería de un auto eléctrico?