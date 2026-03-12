Compradores de Tesla en Colombia denuncian demoras en entregas y fallas operativas, ¿qué está pasando?

La llegada oficial de Tesla a Colombia generó una alta expectativa en el mercado automotor, especialmente por el impacto que la marca podría tener en el segmento de vehículos eléctricos de lujo.
La compañía abrió su operación comercial en noviembre de 2025 con dos centros de experiencia ubicados en el Centro Comercial Andino, en Bogotá, y en el centro comercial El Tesoro, en Medellín. Desde allí los interesados pueden conocer los vehículos, aunque el proceso de compra se realiza completamente en línea.
