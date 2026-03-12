Compradores de Tesla en Colombia denuncian demoras en entregas y fallas operativas, ¿qué está pasando?

La llegada oficial de Tesla a Colombia generó una alta expectativa en el mercado automotor, especialmente por el impacto que la marca podría tener en el segmento de vehículos eléctricos de lujo. La compañía abrió su operación comercial en noviembre de 2025 con dos centros de experiencia ubicados en el Centro Comercial Andino, en Bogotá, y en el centro comercial El Tesoro, en Medellín. Desde allí los interesados pueden conocer los vehículos, aunque el proceso de compra se realiza completamente en línea. Puede leer: Tesla entró al top 20 en Colombia y acelera el boom de los carros eléctricos, con el 11,6% del segmento

Demoras en entregas y reclamos de compradores

Tesla habilitó la venta en línea para Colombia a través de su portal oficial. Desde esa plataforma los usuarios pueden realizar todo el proceso de compra: elegir el modelo, personalizar características como llantas, color e interiores, pagar con tarjeta de crédito y gestionar la entrega del vehículo. Vea aquí: “El precio es determinante para el consumidor”: así BYD enfrentará la competencia de Tesla La compañía explicó que este modelo responde a su estrategia global de venta directa al consumidor, eliminando intermediarios tradicionales del sector automotor. Según explicó Karen Scarpetta, country manager de Tesla para Colombia, en entrevista pasada con EL COLOMBIANO, los centros de experiencia de la marca tendrán principalmente un rol informativo y de acercamiento al producto. Una vez los clientes reciban sus vehículos, el soporte técnico y el servicio posventa se gestionarán a través de la aplicación móvil de Tesla y de sus centros de servicio. “Los centros de experiencia son para conocer el producto, pero la compra se hace en tesla.com. Cada usuario personaliza su vehículo según llantas, color, interiores y configuración”, explicó. Sin embargo, el proceso de compra no ha estado exento de problemas. Algunos compradores han denunciado errores operativos, retrasos en las entregas y falta de información clara por parte de la compañía. Uno de los casos es el de Juan David Gutiérrez, quien adquirió un Tesla Model 3 por $110 millones a través de la página oficial. Según relató a Caracol Radio, el precio del vehículo se mantuvo durante tres días, pero posteriormente subió $5 millones adicionales. Le puede interesar: Tras lanzamiento al mercado colombiano, Tesla subió precio a uno de sus modelos; esto pagarán ahora Inicialmente, Tesla prometió la entrega del vehículo entre enero y febrero de 2026. Luego, tras pedirle activar la aplicación móvil desde la cual se gestionan todas las notificaciones, le informaron que el carro sería entregado el 27 de febrero. La fecha fue aplazada posteriormente al 5 de marzo, luego al 14 de marzo y finalmente al 18 de marzo, sin explicaciones claras.

“Las respuestas al parecer son automáticas. Ellos nunca tienen el caso presente. Simplemente dicen que están trabajando, que entienden la frustración, la demora, pero que el equipo de Tesla está trabajando”, afirmó el comprador a ese medio.

Falta de información y retrasos en matrículas

Ante la falta de claridad, Gutiérrez acudió personalmente a los puntos de atención del Centro Comercial Andino y al centro logístico Connecta 80, donde se estarían realizando las entregas. Aunque destacó el trato cordial de los asesores, señaló que no recibió respuestas concretas sobre su caso. “Se percibe un desorden y una desinformación total porque no tienen conocimiento de los casos puntuales. Lo que sí es claro es que ellos achacan la responsabilidad a la Secretaría de Movilidad de Bogotá por las demoras en las matrículas”, afirmó. Vea aquí: Tesla ya llegó a Medellín: estos son los precios, modelos y planes para la ciudad con su centro de experiencia en El Tesoro En redes sociales también han aparecido casos similares, lo que sugiere posibles problemas operativos en la fase inicial de la operación de Tesla en Colombia.

Compradores de otras ciudades enfrentan mayores dificultades

La situación se complica para compradores que viven fuera de Bogotá y Medellín, ya que actualmente solo existen puntos de entrega en estas dos ciudades. Esto ha llevado a que clientes de otras regiones programen viajes para recoger sus vehículos en las fechas anunciadas por Tesla a través de su aplicación. El problema es que, en algunos casos, las entregas son aplazadas incluso después de que los compradores ya han organizado desplazamientos para recoger el vehículo.

Precios de Tesla en Colombia subieron frente al anuncio inicial

Durante el lanzamiento oficial, realizado en noviembre de 2025, Scarpetta, la country manager, anunció que los precios comenzarían en $109,9 millones. Sin embargo, posteriormente la compañía actualizó las cifras en su portal oficial, elevando el precio base a $115 millones, cerca de $5 millones por encima de lo anunciado inicialmente. Además: Así es el boom de los carros eléctricos en Medellín: pasaron de venderse 4 a 10 cada día El ajuste se reflejó principalmente en el Model 3, mientras que el Model Y mantuvo sus precios sin cambios. Los valores actuales quedaron así: Model 3: entre $114,9 millones y $164,9 millones, según personalización. Model Y: entre $119,9 millones y $144,9 millones, dependiendo de la configuración. Tesla también señaló que el precio final puede variar dependiendo de elementos como llantas, colores, interiores y versiones disponibles, ya que cada vehículo puede configurarse de forma personalizada. La compañía destaca que cada automóvil será ajustado específicamente para el mercado colombiano, algo que no es habitual en este segmento.

Tesla prepara red de carga rápida en Medellín