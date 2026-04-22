Hospital Alma Máter recibe reconocimiento del MinSalud por liderar interoperabilidad digital en Colombia

El logro es resultado de 18 años de desarrollo tecnológico. Desde 2007, el hospital ha construido de forma progresiva su sistema de información hospitalario GHIPS , cuyo nivel de madurez hizo posible cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 1888 de 2025 del MinSalud, que regula la implementación del RDA a nivel nacional.

Se trata de un documento electrónico estandarizado que permite el intercambio de información clínica entre instituciones del sistema de salud de todo el país.

El Hospital Alma Máter recibió un reconocimiento del Ministerio de Salud por ser el primer hospital universitario de Colombia en implementar el Resumen Digital de Atención en Salud, conocido como RDA.

El Resumen Digital de Atención es un mecanismo de interoperabilidad que busca reducir la fragmentación de los datos clínicos del paciente entre distintas instituciones.

Su implementación permite mejorar la continuidad del cuidado, evitar la duplicidad de exámenes y fortalecer la seguridad del paciente mediante información oportuna y confiable. En términos prácticos, significa que un paciente atendido en el Alma Máter puede llegar a otra institución con su historial clínico disponible de forma inmediata y estandarizada.

El reconocimiento llega acompañado de otro logro de alcance internacional. El Hospital Alma Máter fue incluido en el ranking World’s Best Smart Hospitals 2026, elaborado por la revista Newsweek en alianza con la firma Statista, siendo la única institución médica colombiana presente en esa clasificación.

El listado reúne a 350 hospitales de 30 países y distingue a las organizaciones que lideran la adopción de tecnologías avanzadas en salud, entre ellas inteligencia artificial, historia clínica electrónica, automatización de procesos y analítica de datos.

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La apuesta tecnológica del hospital incluye la automatización robótica de procesos y soluciones de inteligencia artificial aplicadas tanto en áreas clínicas como administrativas.

Según la institución, estas herramientas han contribuido a reducir errores operativos, optimizar recursos y mejorar la precisión diagnóstica en patologías de alta complejidad.