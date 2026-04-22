Hospital Alma Máter recibe reconocimiento del MinSalud por liderar interoperabilidad digital en Colombia

El Hospital Alma Máter recibió un reconocimiento del Ministerio de Salud por ser el primer hospital universitario de Colombia en implementar el Resumen Digital de Atención en Salud, conocido como RDA.
Se trata de un documento electrónico estandarizado que permite el intercambio de información clínica entre instituciones del sistema de salud de todo el país.
El logro es resultado de 18 años de desarrollo tecnológico. Desde 2007, el hospital ha construido de forma progresiva su sistema de información hospitalario GHIPS, cuyo nivel de madurez hizo posible cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 1888 de 2025 del MinSalud, que regula la implementación del RDA a nivel nacional.