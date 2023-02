¿El estudio podría ser 100% concluyente para saber “a qué se quieren dedicar las personas”?

Si bien este estudio recolectó una gran cantidad de información en todo el mundo, no se puede dar fe de que la mayoría de personas en el mundo tengan como proyecto de vida ser pilotos de avión o youtubers, ya que en el estudio no se encuentran posicionadas carreras como odontología, arquitectura o enfermería, las cuales son carreras por las que optan muchas personas, pero que tal vez no son tan buscadas en Google.

Otro punto importante es que las personas puedan hacer búsquedas sobre alguna profesión, solamente por entender el paso a paso para dedicarse esta, pero no necesariamente se ven en un futuro ejerciéndola o no dan un paso más para lograrlo, como es el caso de ser youtuber, en el que aparentemente no se necesita mucho dinero ni preparación para crear contenido y a cambio se puede recibir un muy buen pago.

Para aclarar este punto, la cuenta de Twitter @FalaciaDelDia ha hecho un análisis por medio de un hilo de Twitter.