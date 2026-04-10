Habló Liliana Villareal, pieza clave en Artemis 2: “Soy colombiana y a los 7 años supe que quería ser astronauta”

Desde muy temprano se sabía lo riesgosa y complicada que sería la operación de regreso de la misión Artemis 2 a bordo de la nave Orión que al regresar a la tierra superaron la fase más peligrosa de la entrada en la atmósfera, a más de 38.000 kilómetros por horas. Tras seis minutos de apagón en ese reingreso retomaron contacto con el centro de control de la misión en Houston.
Los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen amerizaron a las 7:07 de la noche, hora de nuestro país y ahí comenzó el operativo en el que la colombiana Liliana Villareal era protagonista.
Liliana, como directora de aterrizaje y recuperación de Artemis 2, tenía a su cargo todo el protocolo que debía realizar junto con la marina norteamericana y todo su equipo para sacar los cuerpos de la cápsula y llevarlos a tierra a sus primeros chequeos médicos.
Le puede interesar: ¡Culminó la hazaña de Artemis II! La nave Orión amerizó con éxito en el océano Pacífico
Primero, la Armada de Estados Unidos los extrajo de la cápsula que flotaba en el océano y los subió en un bote, conforme un protocolo que no ha cambiado desde la misión de Neil Armstrong.
Luego fueron subidos uno a uno en helicópteros a través de una cuerda, y llevados hasta el buque USS John P.Murtha. Tras descender, caminaron lentamente y con buen ánimo hacia el área médica del buque.