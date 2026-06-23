Matemáticas y Pokémon: estudiante creó un código para predecir batallas en el Mundial

Marcus Koh nunca había escrito una línea de código antes de ingresar a la Universidad de Cambridge. Tres años después, el estudiante de Matemáticas del Christ’s College desarrolló una herramienta computacional propia para simular batallas de Pokémon, calcular miles de resultados posibles y ajustar el entrenamiento de sus criaturas para maximizar sus probabilidades de victoria en el popular videojuego. En agosto competirá en el Campeonato Mundial de Pokémon, el torneo más selectivo del circuito competitivo, que este año celebra su 30.º aniversario. Koh, de 22 años, llegó al juego competitivo hace apenas tres años. En su primera participación mundialista, en 2025 en Anaheim, California, terminó en el puesto 138 entre casi 400 competidores. En enero de 2026 quedó segundo en el Campeonato Regional de Birmingham y en marzo alcanzó un top 16 en el Special Championships de Sevilla.

La clasificación al Mundial se logra acumulando puntos durante la temporada anual en distintos torneos: en Europa, solo los 80 mejores del ranking obtienen una plaza. La idea del código surgió durante el módulo de Proyectos Computacionales de su carrera. “Nunca había programado antes de llegar a Cambridge, pero las matemáticas y Pokémon tienen cosas en común: las habilidades son transferibles. La capacidad analítica para evaluar opciones en Pokémon es el mismo tipo de resolución de problemas que se usa constantemente en matemáticas”, explicó Koh. En el formato competitivo, cada jugador gestiona un equipo de seis Pokémon, pero solo puede seleccionar cuatro para cada batalla, que se desarrolla en turnos estratégicos. La preparación previa, que puede extenderse semanas, consiste en decidir cómo entrenar a cada criatura para optimizar sus estadísticas numéricas de ataque, defensa y velocidad según los posibles rivales que se puedan enfrentar. Las calculadoras en línea existentes ya permiten estimar el daño de un solo golpe, pero Koh fue más lejos. Su código evalúa las probabilidades de supervivencia ante múltiples ataques consecutivos y ante el ataque simultáneo de más de un Pokémon rival. “Un escenario de doble ataque tiene 256 resultados de daño posibles, y con más ataques el número crece exponencialmente. Puedo calcular la probabilidad de sobrevivir una combinación de ataques y ver cómo ajustar el entrenamiento para mejorar mis posibilidades”, explicó.