El Mundial también se juega gratis por Netflix y no necesitará consola ni controles

El anuncio lo hizo la Fifa en su página oficial: “Los fanáticos del fútbol ahora pueden vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de una forma totalmente nueva con FIFA World Cup: Launch Edition, disponible exclusivamente en Netflix Games”.
Y aunque en Colombia no está aún disponible el juego, desde Netflix confirmaron que ya está disponible en 20 países: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia y Suiza. “Con el tiempo añadiremos más países”, precisaron.