Volqueta sin frenos causó fuerte accidente en el municipio de La Estrella: un muerto y tres heridos

Durante la tarde de este jueves 26 de febrero, una volqueta sin frenos ocasionó un fuerte accidente en el municipio de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá. El reporte de las autoridades indicó que hay al menos una persona muerta y tres lesionados.
La colisión del vehículo ocurrió precisamente en la carrera 55 con la 87 Sur -146, sector Ancón, barrio San Martín. Las autoridades locales se encuentran en el lugar de los hechos con el fin de verificar las condiciones de toda la zona e investigar los móviles del accidente.