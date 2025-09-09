Prevención del suicidio juvenil: cómo crear ambientes protectores para niños y adolescentes

El 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, vuelve a poner sobre la mesa una de las problemáticas de salud pública más urgentes: la vulnerabilidad de niños y adolescentes frente a la depresión, la ansiedad y la falta de acompañamiento.
Lea también: Más de mil millones de personas padecen trastornos de salud mental en el mundo, advierte la OMS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló en dos se sus más recientes informes —World mental health today 2025 y Mental health atlas 2024— que más de mil millones de personas en el mundo viven con algún trastorno de salud mental, y que el suicidio causó alrededor de 727.000 muertes en 2021, siendo una de las principales causas de fallecimiento entre jóvenes de todos los contextos. Aunque se han logrado avances en algunos países, la reducción de la mortalidad no alcanza la meta fijada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: en vez de la reducción del 33 % proyectada para 2030, si la tendencia sigue, apenas se logrará un 12 %.
En Colombia, la situación es también crítica. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), el 40 % de los intentos de suicidio en 2024 fueron protagonizados por personas entre los 5 y los 19 años. El país registró 38.769 casos de intento de suicidio en ese mismo año, un incremento del 48 % frente a 2020. En promedio, cada día se denuncian 206 casos de presunta vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. A esta realidad se suma el aumento de las violencias, la pobreza y la exclusión educativa, factores que agravan el riesgo en la niñez y la juventud.