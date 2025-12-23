Así fue el violento accidente en el que murió Vince Zampella, creador de Call of Duty

Vince Zampella, una de las figuras más influyentes de la industria del videojuego y creador de la franquicia Call of Duty, murió a los 55 años tras sufrir un accidente automovilístico en una autopista del sur de California. El siniestro ocurrió la tarde del domingo en el valle de San Gabriel, al este de Los Ángeles, y fue captado en video por varios testigos. Conozca: Murió Vince Zampella, creador del videojuego Call of Duty, en aparatoso accidente en EE. UU. Las imágenes muestran el momento en que el Ferrari rojo carmesí que conducía Zampella, quien iba acompañado de otra persona, sale de un túnel a alta velocidad y, pocos metros después, pierde el control al iniciar una curva. El vehículo se estrelló contra una barrera de concreto y quedó gravemente destruido tras el impacto.

Testigos que se encontraban en la zona corrieron de inmediato hacia el automóvil, que comenzó a incendiarse. En los registros audiovisuales se escuchan gritos y llamados de auxilio mientras varias personas intentan sacar al conductor del vehículo. Finalmente, lograron alejarlo del auto antes de que las llamas se propagaran por completo. Lea también: “Devuelvan lo que se llevaron”: campaña para que entreguen objetos hurtados de víctimas de accidente de bus en Remedios, Antioquia La Patrulla de Carreteras de California confirmó que el Ferrari se salió de la vía y chocó contra la barrera. La dependencia añadió que tanto el conductor como el pasajero, que salió despedido del vehículo, fallecieron a causa de sus lesiones. Las causas del accidente siguen bajo investigación. El fallecimiento de Zampella fue confirmado posteriormente por medios estadounidenses como NBC News y TMZ.

Un portavoz de Electronic Arts lamentó la pérdida y expresó sus condolencias a la familia y allegados del desarrollador. “Es una pérdida inimaginable para la industria”, señaló la compañía en declaraciones a medios locales.

Zampella fue cofundador de Infinity Ward y uno de los principales responsables del desarrollo de Call of Duty, lanzado por primera vez en 2003. La franquicia se convirtió en una de las más exitosas y reconocidas del entretenimiento digital a nivel mundial, marcando a generaciones de jugadores y transformando el género de los videojuegos de acción. Su muerte deja un profundo impacto en la comunidad gamer y en una industria que aún reconoce la huella de su trabajo.

