Silksong: el regreso de Hollow Knight con un estreno que colapsó las tiendas digitales

Bajo la pantalla encendida de miles de consolas y computadores, este 4 de septiembre de 2025 se vivió una escena insólita: un videojuego independiente tumbó las tiendas digitales de todo el planeta. Hollow Knight: Silksong, la secuela del celebrado título de Team Cherry, irrumpió en la tarde con tal fuerza que Steam, PlayStation Network y Xbox Live colapsaron durante horas.
Lea también: 5 videojuegos para personas que quieren salvar el mundo
Y la magnitud del fenómeno sorprendió incluso a quienes habían seguido de cerca la evolución de la saga. Según Vida Extra, “todas y cada una de las tiendas online en las que la obra de Team Cherry se ha puesto a la venta se han caído y resultaba imposible comprar el juego” en las primeras horas. Asimismo MeriStation reportó que en PS5 el título “desaparecía y reaparecía de la Store sin botón de compra”, un síntoma de la avalancha de usuarios. La expectativa se tradujo en cifras inmediatas: “más de 111.000 jugadores simultáneos en Steam y 300.000 espectadores en Twitch”, reseñó Vandal.