The Game Awards 2025: así quedó la lista completa de nominados de los ‘Óscar’ de los videojuegos

The Game Awards 2025, considerados los premios Oscar de los videojuegos, revelaron la lista completa de nominados y dejaron un dato histórico: Clair Obscur: Expedition 33 se convirtió en el juego más nominado en toda la historia del evento, con 12 menciones, incluida la categoría principal de Juego del Año.

La ceremonia se realizará el 11 de diciembre, a las 8:00 p.m. (hora de Miami), desde el Peacock Theater de Los Ángeles, y se podrá ver por Amazon Prime Video. Como cada año, los ganadores se eligen con un sistema mixto: 90% del jurado especializado y 10% del voto del público (si quiere hacerlo, ingrese AQUÍ).

Más allá del listado, la edición 2025 confirma el momento cultural que vive la industria: una mezcla de grandes franquicias, secuelas esperadas, experimentos narrativos y producciones independientes capaces de competir con gigantes como Sony, Nintendo y PlayStation Studios.

Los nominados: