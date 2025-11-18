x

The Game Awards 2025: así quedó la lista completa de nominados de los ‘Óscar’ de los videojuegos

La nueva edición de The Game Awards llega con un panorama que confirma el peso cultural del videojuego: producciones ambiciosas, estudios independientes en ascenso y una competencia marcada por propuestas que mezclan narrativa, arte y tecnología. Aquí los detalles.

  • Clair Obscur: Expedition 33 lidera The Game Awards 2025 con 12 nominaciones, el mayor número registrado en la historia del evento. FOTO cortesía
El Colombiano
18 de noviembre de 2025
bookmark

The Game Awards 2025, considerados los premios Oscar de los videojuegos, revelaron la lista completa de nominados y dejaron un dato histórico: Clair Obscur: Expedition 33 se convirtió en el juego más nominado en toda la historia del evento, con 12 menciones, incluida la categoría principal de Juego del Año.

La ceremonia se realizará el 11 de diciembre, a las 8:00 p.m. (hora de Miami), desde el Peacock Theater de Los Ángeles, y se podrá ver por Amazon Prime Video. Como cada año, los ganadores se eligen con un sistema mixto: 90% del jurado especializado y 10% del voto del público (si quiere hacerlo, ingrese AQUÍ).

Más allá del listado, la edición 2025 confirma el momento cultural que vive la industria: una mezcla de grandes franquicias, secuelas esperadas, experimentos narrativos y producciones independientes capaces de competir con gigantes como Sony, Nintendo y PlayStation Studios.

Los nominados:

A Juego del Año (GOTY)

La categoría más icónica del certamen trae una mezcla de tradición y riesgo creativo.

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance II

La presencia de Silksong, Hades II y Donkey Kong Bananza reafirma el peso de los juegos con identidad autoral o histórica. Pero el fenómeno cultural del año es Clair Obscur, que además aparece en narrativa, arte, música e interpretación, convirtiéndose en el título que define el pulso técnico y estético de 2025.

Mejor Dirección de Juego

• Clair Obscur: Expedition 33

• Death Stranding 2: On the Beach

• Ghost of Yōtei

• Hades II

• Split Fiction

La categoría vuelve a inclinarse hacia los autores que piensan el videojuego como obra total: Kojima regresa con fuerza, mientras Ghost of Yōtei emerge como la sorpresa visual del año.

Mejor Narrativa

• Clair Obscur: Expedition 33

• Death Stranding 2: On the Beach

• Ghost of Yōtei

• Kingdom Come: Deliverance II

• Silent Hill F

La narrativa de 2025 sigue marcada por el terror psicológico (Silent Hill F) y los mundos abiertos de tono épico (Kingdom Come).

Mejor Dirección de Arte

Clair Obscur: Expedition 33

• Death Stranding 2: On the Beach

• Ghost of Yōtei

• Hades II

• Hollow Knight: Silksong

Aquí se evidencia la estética que está marcando la década: animación detallada, tonos neón apagados, universos pictóricos y un regreso al estilo dibujado a mano.

Mejor Banda Sonora y Música

• Hollow Knight: Silksong — Christopher Larkin

• Hades II — Darren Korb

• Clair Obscur: Expedition 33 — Lorien Testard

• Ghost of Yōtei — Toma Otowa

• Death Stranding 2: On the Beach — Woodkid y Ludvig Forssell

Un año profundamente musical, con compositores capaces de influir en las tendencias de la música digital fuera del gaming.

Interpretación

• Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33

• Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33

• Erika Ishii – Ghost of Yōtei

• Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33

• Konatsu Kato – Silent Hill F

• Troy Baker – Indiana Jones and the Great Circle

El salto de actores del cine y la televisión demuestra que los juegos ya son parte central de la cultura pop global.

Innovación en accesibilidad

• Assassin’s Creed: Shadows

• Atomfall

• Doom: The Dark Ages

• EA Sports FC 26

• South of Midnight

Juegos por el impacto

• Consume Me

• Despelote

• Lost Records: Bloom & Rage

• South of Midnight

• Wanderstop

El ecuatoriano Despelote vuelve a brillar como uno de los fenómenos independientes del año.

Mejor juego independiente

• Absolum

• Ball x Pit

• Blue Prince

• Clair Obscur: Expedition 33

• Hades II

• Hollow Knight: Silksong

Mejor debut indie

• Blue Prince

• Clair Obscur: Expedition 33

• Despelote

• Dispatch

• Megabonk

Resto de categorías destacadas

Incluidas tal como las entregó la organización:

Acción: Battlefield 6, Doom: The Dark Ages, Hades II, Ninja Gaiden 4, Shinobi: Art of Vengeance.

Acción/Aventura: Death Stranding 2, Ghost of Yōtei, Hollow Knight: Silksong, Indiana Jones and the Great Circle, Split Fiction.

RPG: Avowed, Clair Obscur, Kingdom Come II, Monster Hunter Wilds, The Outer Worlds 2.

Sim/Estrategia: Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles, Jurassic World Evolution 3, Civilization VII, Tempest Rising, The Alters, Two Point Museum.

VR/AR: Alien: Rogue Incursion, Arken Age, Ghost Town, Marvel’s Deadpool VR, The Midnight Walk.

Deportes/Carreras: EA Sports FC 26, F1 25, Mario Kart World, Rematch, Sonic Racing: Crossworlds.

Mejor multijugador: Arc Raiders, Battlefield 6, Elden Ring: Nightreign, Peak, Split Fiction.

Adaptación: A Minecraft Movie, Devil May Cry, Splinter Cell: Deathwatch, The Last of Us: Season 2, Until Dawn.

Juego más anticipado: GTA VI, 007 First Light, Marvel’s Wolverine, Resident Evil Requiem, The Witcher IV.

