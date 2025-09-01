Reseña de Hell is Us: un viaje raro entre la guerra y el mito, ¿vale la pena este juego en PS5?

El refrán de “un libro se juzga por su primera página y un disco por su primera canción” habla de la importancia del inicio para definir el tono y la calidad de una obra de arte. Lo mismo pasa con series y videojuegos: en títulos legendarios como Dark Souls o TLOZ: Breath of the Wild basta con jugar sus primeros minutos para entender que cada propuesta quiere descolocar, incomodar y desafiar al jugador a su modo.
Lo mismo ocurre (guardando las proporciones) con Hell is Us, un título que para muchos es “el tapado del año”, por el potencial enorme de su historia, mecánicas enigmáticas y gameplay adictivo. La historia arranca con una premisa poco habitual: el protagonista, Rémi, fue extraído cuando apenas era un niño de un país ficticio en guerra conocido como Hadea. Criado bajo una fuerza internacional similar a cascos azules, regresa de adulto como desertor para buscar a sus padres. Lo hace con apenas un colgante heredado de su madre y el recuerdo de que su padre fue herrero en un pueblo llamado Jova.