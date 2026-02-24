Denuncian caída de contratos de aprendices Sena por cuenta de la reforma laboral

La reforma laboral, aprobada en junio de 2025, elevó el pago a aprendices Sena, pero cayó la contratación y aumentó 68% la monetización empresarial el año pasado. Así lo denunció la congresista Catherine Juvinao, representante a la Cámara del partido Verde. Uno de los capítulos más sensibles del articulado tocó directamente a los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Lo que debía traducirse en mejores ingresos y más garantías sociales para los jóvenes hoy está rodeado de cifras cruzadas y denuncias políticas. Incluso en el debate surgió una pregunta incómoda: ¿están las empresas dejando de contratar aprendices porque ahora resulta más costoso? Lea más: El Sena, la entidad que más contratos firmó previo a la Ley de Garantías: suman $1,7 billones

Caída de aprendices y disparada de la monetización: las cifras en disputa

La representante Juvinao lanzó la alerta al señalar que “algo raro está pasando en el Sena”, mientras la contratación de aprendices cayó 13% desde mediados de 2025, rompiendo la tendencia creciente de años recientes, la monetización, es decir, el pago que hacen las empresas cuando no vinculan aprendices, creció 68% en un año, alcanzando una cifra récord.

Número de aprendices Sena.

Los números históricos, conocidos por la congresista tras un derecho de petición, muestran el comportamiento. En 2021, sumaban 334.582; luego en 2022, 358.939; para 2023, ascendieron a 368.558; después en 2024, subieron a 392.056; pero en 2025, bajaron a 342.384. Es decir, tras cuatro años consecutivos de crecimiento, en 2025 se observa un descenso fuerte frente a 2024.

Recaudo monetización de aprendices Sena.

En paralelo, el recaudo por monetización de la cuota de aprendizaje (cifras oficiales con corte a 31 de diciembre de 2025) fue así: en 2021, se recaudaron $143.193 millones; luego en 2022, incrementó a $170.473 millones; para 2023, subió a $210.491 millones; en 2024, el ascenso llegó a $262.802 millones; y en 2025, se disparó hasta alcanzar los $440.455 millones. El salto entre 2024 y 2025 es de casi $178.000 millones adicionales. Un aumento que supera ampliamente la dinámica de años anteriores. Para Juvinao, el fenómeno era previsible. “En el trámite de la reforma laboral lo advertimos, si hacen más barata la multa para no contratarlos que contratarlos, van a perjudicar a los aprendices”, afirmó. Además cuestionó el destino de los recursos: “La pregunta ahora es: ¿en qué se está gastando el Sena toda esta plata?”.

Reforma laboral 2025: cuánto ganan ahora los aprendices SENA

Tras la reforma, los aprendices devengan un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), que para 2026 quedó en $1.750.905, según el Ministerio del Trabajo. Con la nueva ley, los aprendices reciben en fase lectiva (formación académica) $1.313.178, equivalente al 75% del salario; mientras que en fase práctica (formación en empresa) $1.750.905, equivalente al 100% del salario. Antes de la reforma, el esquema era más bajo, durante años los aprendices recibieron el 50% del salario mínimo en la etapa lectiva y el 75% en la práctica. La modificación elevó esos porcentajes al 75% y 100%, respectivamente.

Además del aumento económico, ahora cuentan con afiliación a salud, pensión, riesgos laborales (ARL), prima y vacaciones, en condiciones similares a cualquier trabajador dependiente. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ha sido enfático en que el contrato de aprendizaje no se convierte formalmente en un contrato laboral, aunque adquiere ventajas económicas y de seguridad social. A diferencia de otros puntos de la reforma, como el recargo del 100% para domingos y festivos, que se aplicarán de forma gradual, el nuevo esquema para aprendices rige desde el pasado 25 de junio de 2025. Y si una empresa no lo cumple, incurre en incumplimiento. Siga leyendo: “Jamás pensaré que pagar bien sea algo malo”: la fundadora de Trendy agita las redes tras apoyo a la reforma laboral

Multa por no contratar aprendices: hasta $2,4 millones por cada joven

De acuerdo con la página oficial del Senado, la reforma incluye una multa mensual de 1,5 salarios mínimos por cada aprendiz que no sea vinculado como exige la ley. En cifras de 2026, eso equivale a $2.626.357 por cada joven sin contrato al mes. La norma busca convertir la cuota en una obligación seria para el sector productivo. La ley exige a empresas con más de 15 empleados vincular al menos un aprendiz por cada 20 trabajadores. Si no lo hacen, deben pagar una cuota mensual al Sena. En medio del debate, la especialista en contratación estatal Diana Castro León hizo una aclaración: “la monetización no es una multa”. Es una de las formas legales de cumplir la cuota regulada de aprendizaje. “El empresario puede escoger entre contratar aprendices o monetizar”. Por eso, según Castro, la sanción propiamente dicha se configura cuando la empresa no contrata y tampoco paga la monetización. En contexto: Sena asegura que algunos cambios propuestos en la reforma laboral afectarían a la institución

Exministros y empresarios: “se afectó el semillero técnico”

Las críticas no se limitaron al Congreso. Por ejemplo, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo, señaló que la reforma quedó “mal hecha en detrimento de los aprendices” y lamentó la pérdida de oportunidades de aprendizaje. Por su parte, Camilo Cuervo Díaz, socio de Holland & Knight, fue más allá y calificó la reforma como un “adefesio”. Sostuvo que los jóvenes fueron los principales perjudicados, pues, según su visión, se debilitó el mayor semillero de empleo técnico y formal del país. En esa misma línea, Thierry Ways, empresario y columnista, reveló que los empresarios estarían prefiriendo pagar la monetización antes que contratar aprendices. Dijo que tal como se advirtió durante la discusión legislativa. “Se tiraron (también) el Sena”, afirmó. Le puede interesar: Así cambian las condiciones de aprendices Sena con las dos versiones de la reforma laboral

La respuesta del Sena: contratos sí crecieron frente a la meta

El Sena respondió directamente a la polémica generada por la congresista Juvinao y señaló que los 342.384 contratos citados por la representante corresponden a un informe preliminar y no al consolidado anual. Al cierre de 2025, según la entidad, se registraron 379.800 contratos de aprendizaje, equivalentes al 103% de la meta proyectada. Los datos provienen del Sistema de Gestión Virtual de Aprendices (SGVA) y, según la entidad, no pueden ser modificados. “Pese a la constante desinformación, es clave compartir estos datos”, indicó el director de Promoción y Relaciones Corporativas, David Garzón.