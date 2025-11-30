x

La web agéntica: en el futuro la internet será cada vez menos humana y tendrá más IA

Los expertos consideran que la internet se convertirá en el escenario de las Inteligencias Artificiales.

  • Los expertos consideran que en los próximos años la interacción humana en la internet será mínima comparada con la de la IA . FOTO GETTY
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

La evolución de internet se encuentra en un punto de quiebre tecnológico. Después del paso del modelo estático de la primera web a una fase interactiva y masiva, el ecosistema digital avanza hacia un escenario donde la inteligencia artificial (IA) asumirá un rol operativo que antes era humano. Se trata de la denominada web agéntica, un concepto que describe sistemas capaces de actuar, planificar y ejecutar tareas con autonomía. Al menos así quedó en evidencia en una investigación publicada por El País, de España.

Siga leyendo: La paisa que nació en Belén, en Medellín, y hoy es la cazatalentos para Google en 3 continentes

Según Matt Garman, consejero delegado de Amazon Web Services (AWS), este cambio representa “lo más disruptivo en el ámbito tecnológico” y marca una ruptura con cualquier avance previo. El ejecutivo le dijo al diario español que las nuevas capacidades de la IA permiten habilitar “diferentes flujos de trabajo y formas completamente nuevas de hacer las cosas”. La idea central es que la inteligencia artificial no solo responda a instrucciones, sino que razone, observe el entorno digital y actúe como una extensión operativa del usuario.

El artículo de El País explica que los agentes —base de la web agéntica— son sistemas que pueden resolver tareas de manera independiente, tomar decisiones y ejecutar acciones con mínima intervención humana. Vishal Sharma, vicepresidente de inteligencia artificial general de Amazon, le indicó a ese medio que el concepto no se limita a automatizar procesos. “Implica razonamiento, observar lo que sucede y actuar sin involucrar a un humano”, afirma. Con esto, el modelo se distancia de las herramientas generativas tradicionales, enfocadas en texto o imagen, al incorporar comportamientos más cercanos a los procesos cognitivos humanos.

Entre las funciones principales de estos agentes, Ted Way, vicepresidente y director de producto de SAP, destacó cuatro capacidades: planificación, evaluación, uso de herramientas y colaboración entre agentes. Según el directivo, estos sistemas pueden diseñar estrategias para resolver problemas complejos, analizar si el plan se está ejecutando de manera efectiva, utilizar recursos disponibles para completar tareas y coordinarse con otros agentes basados en grandes modelos de lenguaje (LLM).

El País describió además el concepto de enjambre: una red colaborativa de agentes que operan como un sistema colectivo. Andy Tay, integrante del comité de dirección global de Accenture, explica que esta estructura funciona “como un enjambre de abejas”, donde cada agente cumple una tarea en función de un objetivo común. La coordinación permite multiplicar la capacidad de procesamiento en comparación con un único modelo aislado.

La adaptación a distintos contextos es otra de las características resaltadas. Rahul Pathak, vicepresidente de datos y aprendizaje automático en AWS, indica que los agentes pueden enfrentar escenarios no previstos y responder con soluciones autónomas. Para ello, deben interactuar con modelos, sensores y entornos variables, ajustándose mientras ejecutan acciones.

Le puede interesar: Un pie fósil reescribe la historia: descubren que dos especies humanas convivieron hace 3,4 millones de años

El alcance de la web agéntica trasciende el uso académico o recreativo de la IA. De acuerdo con Tay, las empresas empiezan a reconsiderar no solo si un agente puede reemplazar una tarea humana, sino cómo reorganizar procesos completos a partir de esta tecnología. Esto incluye gestión de recursos, análisis de información, logística, finanzas y áreas de producción.

