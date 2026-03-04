Las cartas de Creemos y del Centro Democrático para dar golpe en Cámara en Antioquia

A menos de una semana de las elecciones legislativas, en los corrillos políticos del departamento ya se da por sentado que la derecha saldrá fortalecida. Además de los múltiples sondeos que han ubicado a Antioquia como uno de los territorios del país en el que el electorado se volverá a inclinar a ese espectro, en los partidos auguran que las colectividades que más críticas han sido con la administración de Gustavo Petro serán las que mayor cantidad de votos paisas recibirán.
En medio de ese panorama, son dos fuerzas políticas las que concentran la mayor atención en la conquista de ese electorado: el Centro Democrático y el Movimiento Creemos.
Le puede interesar: Juntos pero no revueltos: pulso del uribismo y Creemos para las elecciones
Mientras el primero espera capitalizar el regreso del expresidente Álvaro Uribe a la campaña por el Congreso, el segundo busca afianzar los resultados que hace dos años le dieron entrada al Concejo de Medellín y a la Asamblea de Antioquia con una numerosa bancada.
En esta tercera entrega del análisis sobre quiénes integran las listas de candidatos a la Cámara por Antioquia, le ponemos la lupa a las listas de esas dos colectividades.