El Empire State se iluminó con el conteo regresivo para el Mundial de Norteamérica 2026

El Empire State, uno de los icónicos edificios de Nueva York, se iluminó con los colores de las banderas de México, Canadá y Estados Unidos, países anfitriones del Mundial de fútbol a mediados de año, para conmemorar los 100 días que restan para el inicio del torneo.
Los organizadores estuvieron acompañados por las tres mascotas oficiales -el alce Maple (Canadá), el jaguar Zayu (México) y el águila calva Clutch (Estados Unidos)- durante una ceremonia celebrada en el rascacielos de Manhattan, de 443 metros de altura.
Un récord de 48 selecciones, frente a las 32 que participaron en Catar 2022, y millones de aficionados se darán cita en Estados Unidos, Canadá y México para la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por tres países.