WhatsApp anunció un cambio histórico: ya no será necesario compartir el número para chatear

WhatsApp anunció este lunes uno de los cambios más importantes en su historia reciente, puesto que los usuarios ya no tendrán que compartir su número de teléfono para iniciar conversaciones con otras personas o participar en grupos, pues la plataforma permitirá identificarse mediante un nombre de usuario. La nueva función, presentada por la aplicación propiedad de Meta, busca reforzar la privacidad de los más de 3.000 millones de usuarios que utilizan el servicio de mensajería en todo el mundo. Según explicó la compañía en un comunicado, el cambio comenzará a implementarse de manera gradual a partir de este lunes, aunque no precisó una fecha exacta para que esté disponible para todos los usuarios. Le puede interesar: ¿Abre WhatsApp en su computador? Cuidado con esta nueva modalidad de estafa

¿Cómo funcionarán los nombres de usuario en WhatsApp?

Con esta nueva herramienta, los usuarios podrán crear un nombre de usuario único para ser encontrados dentro de la plataforma, similar a como ocurre actualmente en aplicaciones como Telegram, Instagram o X. Esto significa que el número de teléfono dejará de compartirse automáticamente al agregar personas a grupos, iniciar una conversación por primera vez o contactar empresas dentro de la aplicación. “Se trata de una funcionalidad de privacidad”, explicó WhatsApp, que aseguró que para comunicarse con otra persona bastará con conocer el nombre de usuario que esta haya registrado. La medida representa uno de los cambios más significativos desde la creación de la aplicación, ya que el número telefónico ha sido históricamente el principal método de identificación dentro de la plataforma. Sin embargo, debido a la enorme base de usuarios de WhatsApp, la compañía advirtió que muchas personas podrían no encontrar disponible el nombre de usuario que inicialmente desean utilizar. Lea más: Historias de 48 horas y visualización anónima llegarían a planes “Plus” de Facebook, Instagram y WhatsApp

Meta busca reforzar la privacidad de los usuarios de WhatsApp

La implementación de nombres de usuario responde a una creciente demanda de privacidad digital y busca reducir la exposición de información personal en conversaciones con desconocidos, grupos masivos o interacciones comerciales. Además, Meta anunció que algunos perfiles profesionales podrán mantener una identidad unificada dentro de su ecosistema digital. En concreto, los creadores de contenido, pequeñas empresas y organizaciones tendrán la posibilidad de solicitar el mismo nombre de usuario que ya utilizan en otras plataformas de la compañía, como Facebook e Instagram. Aunque WhatsApp no reveló detalles técnicos sobre el proceso de asignación de nombres ni sobre el cronograma completo de implementación, la empresa confirmó que el despliegue comenzará progresivamente en los próximos días. Con esta actualización, WhatsApp se suma a la tendencia de otras plataformas de mensajería que han optado por sistemas de identificación alternativos al número telefónico, una decisión que podría transformar la forma en que miles de millones de personas se comunican a través de la aplicación. Conozca también: Cada vez más parejas se separan por WhatsApp: ¿por qué pasa y qué le hace eso a quien recibe la noticia?

¿Qué pasará con el número de teléfono en WhatsApp?