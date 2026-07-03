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¿Peor la cura que la enfermedad? Por estas razones, la ciencia desconfía del aire acondicionado

En medio de olas de calor extremas y temperaturas medias que no paran de crecer cada año por la crisis climática, el uso del aire acondicionado se está volviendo prácticamente imprescindible en muchos lugares. Sin embargo, también contribuye a su vez al calentamiento del planeta y su utilización no está al alcance de todo el mundo.

  • En medio de olas de calor extremas, el uso del aire acondicionado se está volviendo prácticamente imprescindible en muchos lugares. Foto: Agencia Sinc
    En medio de olas de calor extremas, el uso del aire acondicionado se está volviendo prácticamente imprescindible en muchos lugares. Foto: Agencia Sinc
hace 2 horas
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¿Poner el aire acondicionado en casa, a favor o en contra? Por un lado, las olas de calor en España son cada vez más frecuentes y extremas debido al cambio climático.

De hecho, con Europa sumida en una ola de calor, la Comisión Europea no descarta que el aire acondicionado y la refrigeración de edificios acaben convirtiéndose en un asunto de debate político en la Unión Europea.

El uso del aire acondicionado emite gases de efecto invernadero a la atmósfera. La Agencia Internacional de la Energía (AIE, por sus siglas en inglés) estima que en 2022 la refrigeración de espacios generó alrededor de 1.000 millones de toneladas de CO₂ debido al consumo eléctrico. Estas emisiones agravan la crisis climática y harán que haya aún más temperaturas extremas el año siguiente. Es el pez que se muerde la cola.

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Y para más mordida, no todos los hogares pueden permitirse tener y encender regularmente un aparato de aire acondicionado. Según un informe de Greenpeace presentado en 2025, una de cada tres familias no puede mantener una temperatura adecuada en su vivienda en los meses de calor. ¿Cuál es, entonces, la respuesta?

Manuel Ruiz de Adana, investigador de la Universidad de Córdoba y responsable del Grupo de Investigación en Ingeniería Térmica Aplicada, subraya que la climatización busca garantizar el confort térmico dentro de los edificios, pero, sobre todo, es una cuestión de salud.

“Es algo muy importante en las personas mayores y los niños porque su sistema termorregulatorio es muy sensible. El estrés térmico aparece muy rápido y puede afectar a su salud”, afirmó en un briefing organizado por el Science Media Centre España. “En ellos, estar en una habitación con una temperatura adecuada es una protección sanitaria”.

Ruiz de Adana explica que la climatización depende de varios factores, algunos propios de la persona, como el grado de actividad o la ropa que use, pero la mayoría dependen del entorno, como la temperatura y la velocidad del aire, la humedad, la ventilación y la temperatura radiante. “Controlar la temperatura del aire es el más relevante, pero no es el único factor”, dice el investigador.

Además, el aire acondicionado también tiene desventajas para el exterior. Según Ruiz de Adana, una tecnología estándar extrae unas diez unidades de energía del interior para enfriar y consume cinco unidades de energía eléctrica. Es decir, un equipo estaría expulsando 15 unidades de calor equivalentes al entorno del edificio. “Y cuantas más viviendas haya con esta tecnología, más calor se emite”, dice el investigador.

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Para Marta Olazabal, jefa del Grupo de Investigación en Adaptación al Cambio Climático del BC3, “el debate de usar o no el aire acondicionado radica precisamente en eso, que no solo es el consumo eléctrico energético para el funcionamiento, también cuenta el calor que expulsa al entorno del edificio”.

“A largo plazo estamos consumiendo más energía y emitiendo más gases de efecto invernadero que hace que, al final, los impactos del cambio climático sean peores”, dice. Aunque matiza: “En realidad, el uso del aire acondicionado no es sostenible a largo plazo, pero sí que es necesario en muchos casos”.

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