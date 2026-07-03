¿Peor la cura que la enfermedad? Por estas razones, la ciencia desconfía del aire acondicionado

¿Poner el aire acondicionado en casa, a favor o en contra? Por un lado, las olas de calor en España son cada vez más frecuentes y extremas debido al cambio climático.

De hecho, con Europa sumida en una ola de calor, la Comisión Europea no descarta que el aire acondicionado y la refrigeración de edificios acaben convirtiéndose en un asunto de debate político en la Unión Europea.

El uso del aire acondicionado emite gases de efecto invernadero a la atmósfera. La Agencia Internacional de la Energía (AIE, por sus siglas en inglés) estima que en 2022 la refrigeración de espacios generó alrededor de 1.000 millones de toneladas de CO₂ debido al consumo eléctrico. Estas emisiones agravan la crisis climática y harán que haya aún más temperaturas extremas el año siguiente. Es el pez que se muerde la cola.

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Y para más mordida, no todos los hogares pueden permitirse tener y encender regularmente un aparato de aire acondicionado. Según un informe de Greenpeace presentado en 2025, una de cada tres familias no puede mantener una temperatura adecuada en su vivienda en los meses de calor. ¿Cuál es, entonces, la respuesta?

Manuel Ruiz de Adana, investigador de la Universidad de Córdoba y responsable del Grupo de Investigación en Ingeniería Térmica Aplicada, subraya que la climatización busca garantizar el confort térmico dentro de los edificios, pero, sobre todo, es una cuestión de salud.

“Es algo muy importante en las personas mayores y los niños porque su sistema termorregulatorio es muy sensible. El estrés térmico aparece muy rápido y puede afectar a su salud”, afirmó en un briefing organizado por el Science Media Centre España. “En ellos, estar en una habitación con una temperatura adecuada es una protección sanitaria”.