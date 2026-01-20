“¿Estás muerto?” La polémica app china para los solitarios

“¿Estás muerto?” es el nombre de una aplicación desarrollada en China que en las últimas semanas ha despertado la curiosidad de los internautas y de los medios noticiosos. La app, cuyo nombre original es Le Me?, responde al aumento sostenido de personas que viven solas y el temor a que, ante una emergencia, nadie lo note.

Según ha informado la prensa internacional, el usuario debe confirmar periódicamente que sigue con vida pulsando un botón. Si pasan 48 horas sin que se realice esa acción, el sistema envía una alerta automática a un contacto de emergencia previamente definido. La app también puede activarse si no detecta movimientos en el dispositivo durante un tiempo determinado. Antes de emitir la alerta, el teléfono activa alarmas y, en algunas versiones, el aviso se envía de forma directa a los servicios de emergencia de la ciudad de residencia del usuario.

Aunque podría pensarse que se trata de una herramienta diseñada para personas mayores, los desarrolladores han señalado que su principal público son los jóvenes. Al parecer, en estudios de mercado, la compañía detectó que ellos viven solos y expresan preocupación ante la posibilidad de sufrir un accidente o fallecer sin que nadie se dé cuenta.

Proyecciones oficiales indican que China podría alcanzar los 200 millones de hogares unipersonales en 2030; es decir, el 30% de la población total viviría sola.

La aplicación fue lanzada en 2025, pero su crecimiento se aceleró en enero de este año. Su difusión se ha dado a través del boca a boca y de menciones en redes sociales. Especialistas en psicología han señalado que este fenómeno refleja la forma en que muchas personas jóvenes enfrentan la soledad y el miedo a morir sin que nadie lo sepa.

Consultado por EL COLOMBIANO, el psicólogo Jorge Arango Castaño, subdirector nacional del campo de la psicología social y comunitaria en el Colegio Colombiano de Psicólogos, explicó que la tecnología no puede reemplazar la compañía humana. “La tecnología per se no es ni buena ni mala. Nace para resolver necesidades, pero no sustituye el vínculo con otras personas”, señaló.

Arango Castaño diferenció entre la introversión y el aislamiento. Indicó que una persona aislada suele limitar su movilidad, evita el contacto visual, prefiere comunicarse solo por mensajes y presenta cambios visibles en su rutina diaria. Según el especialista, el aislamiento suele estar relacionado con experiencias negativas previas, mientras que una persona introvertida mantiene la capacidad de relacionarse cuando es necesario.

El psicólogo también relacionó el éxito de este tipo de aplicaciones con cambios sociales más amplios. Recordó que antes era común que los vecinos mantuvieran contacto directo, se conocieran y se cuidaran entre sí. En la actualidad, afirmó, la desconfianza y la percepción de inseguridad han reducido esas prácticas comunitarias. “Hoy sentimos desconfianza si alguien toca la puerta sin previo aviso. Ante eso, se opta por soluciones tecnológicas”, explicó.

El debate, según Arango Castaño, va más allá de la tecnología y se relaciona con la confianza social y los valores comunitarios. Mientras esos factores no se transformen, indicó, seguirán apareciendo herramientas digitales para suplir relaciones que antes se resolvían mediante el contacto directo entre personas.

¿Usted usaría esta app si llega a nuestro país?