“Lo que nosotros buscamos más allá de que el paciente no sienta dolor y que no recuerde lo que se está haciendo o que no se mueva, es que debemos estar pendientes de que esté estable y se despierte igual a como estaba antes de dormirse. Eso solo lo puede garantizar un especialista”, dice.

Los medicamentos para la anestesia no son fáciles de conseguir en la cotidianidad. “No es que se consigan en una farmacia”, cuenta la médica Susana Osorno. Todo el servicio de anestesia y el procedimiento al que debe someterse se lo ofrece (por ejemplo en Colombia) una IPS, que además del medicamento, le brinda también un lugar seguro e idóneo de rastreo.

“Es decir, esto se debe hacer en un lugar habilitado para prestar servicios de salud: consultorios médicos y odontológicos. No se pueden hacer en la casa de uno”, continúa la docente.

Los especialistas concuerdan en que hacerse un tatuaje no es un procedimiento médico y que para esto deben existir alternativas que no afecten la vida de las personas. “Los tatuadores no son médicos sino artistas y por esto deben seguir sus procesos de higiene, pero no suministrar anestesia general”.

Cuidado. Si fuera de un centro médico le ofrecen este tipo de procedimientos, no confíe porque puede atentar contra su vida, dicen los profesionales. Además, no hay manera de conseguir estos medicamentos de manera legal, por lo menos en Colombia.