¡“BbY WOW”, en el Top 1 mundial! Karol G destrona a Justin Bieber y Nicki Minaj en Spotify

Karol G lo volvió a hacer, puso una canción en lo más alto del mapa global de Spotify. La cantante paisa alcanzó el primer lugar del Top 50: Global con BbY WOW, una colaboración con los españoles Judeline y rusowsky que hizo un ascenso acelerado en la plataforma por encima de Beauty And A Beat, de Justin Bieber y Nicki Minaj. Al cierre del 28 de agosto, la canción de Karol G sumaba 3.343.565 reproducciones en Spotify, mientras que el tema de Bieber y Minaj registraba 3.332.022. La diferencia fue de poco más de 11.000 escuchas. Entérese: Video | Karol G donó un millón de dólares a damnificados por el terremoto y puso su voz en ‘Colombia: Voces por la vida’ El resultado también muestra lo reñida que estaba la parte alta del listado. Loser, de Tame Impala, ocupó el tercer puesto con 3.215.461 reproducciones; Earrings, de Malcolm Todd, quedó cuarta con 3.187.007, y The One That Got Away, de Katy Perry, completó el top cinco con 3.148.729. BbY WOW hace parte de No Me Arrepiento de Sentir Tanto, el séptimo álbum de estudio de Karol G, que fue lanzado el 7 de agosto de 2026. El disco está compuesto por 17 canciones y narra una nueva etapa en la propuesta musical de la artista.

La producción incorpora elementos del pop alternativo, el dancehall y la música urbana, con una base que también remite al Coolie Dance Riddim, creado en Jamaica en 2003 y utilizado posteriormente por distintos artistas.

El salto en Spotify no fue el único indicador de su rendimiento. BbY WOW también llegó al número uno de Billboard Hot Latin Songs, lo que representó el undécimo liderato de Karol G en esa lista y el primero para Judeline y rusowsky.

No Me Arrepiento de Sentir Tanto también arranca con fuerza. Durante su primer día completo disponible, alcanzó 16,6 millones de reproducciones en Spotify, cifra que lo ubicó como el estreno más grande de un álbum latino femenino en 2026 y el sexto más alto de la historia de esa categoría, según los datos citados de la plataforma. En Estados Unidos, el disco superó los 2,7 millones de reproducciones durante su primera jornada y llegó a 49,5 millones de reproducciones oficiales bajo demanda durante su primera semana. El álbum también debutó en el primer puesto de Top Latin Albums de Billboard y permaneció en esa posición por segunda semana consecutiva al cierre de agosto. Le puede interesar: Miley Cyrus despidió a Dolly Parton con emotivo mensaje: “Tengo un ángel a mi lado” En el caso específico de “BbY WOW”, su alcance tampoco se concentra en un solo país. Durante los últimos 28 días, México y Estados Unidos aparecen como los principales mercados de escucha, seguidos por España, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Guatemala, Argentina y Costa Rica. En ese periodo, la canción acumuló 39.277.121 reproducciones globales en Spotify.

Karol G, entre los artistas colombianos con mayor alcance internacional