¿Cura para el cáncer de páncreas? Oncólogos lograron eliminar tumores en modelos animales

En el mundo se estimaba que en 2025 habría 67.440 nuevos casos de cáncer de páncreas. Solo en España se diagnostican cada año más de 10.300 casos de cáncer de páncreas, uno de los tumores más agresivos. Su detección en fases avanzadas, y la falta de terapias eficaces hacen que la supervivencia cinco años tras el diagnóstico sea inferior al 10%. Pero la investigación está despegando y empezando a cambiar el paradigma tras décadas de muy escasos avances.
Mariano Barbacid, jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha diseñado una terapia que consigue eliminar tumores de páncreas en ratones de manera completa y duradera, y sin efectos secundarios notables. El estudio se publicó en la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), con Carmen Guerra como co-autora principal y Vasiliki Liaki y Sara Barrambana como primeras autoras.
“Estos estudios abren una vía para diseñar nuevas terapias combinadas que puedan mejorar la supervivencia de los pacientes con adenocarcinoma ductal de páncreas [el cáncer de páncreas más común]”, afirman los autores en PNAS. “Estos resultados marcan el rumbo para desarrollar nuevos ensayos clínicos”.