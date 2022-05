Quizá lo haya conversado ya con sus conocidos: parece haber un cansancio inocultable en todos. De acuerdo con Henríquez, esa sensación es mucho más antigua de lo que parece, solo que hasta ahora no había sido tan evidente. “Desde hace siglos la sociedad dispone de ritmos desgastantes, de hecho era imposible percibirlos porque no había tiempo”, dice. Fue con la llegada de la pandemia y el frenón que implicó en el andar, que resultó posible verlo: la fatiga es crónica y colectiva.

La autoexplotación

La imagen de Junín podría ser fácilmente otra: usted parado en la plataforma del metro mientras observa cómo pasan a toda velocidad los trenes, uno tras otro, sin que le dé tiempo de subirse en ellos. El ejemplo es del sociólogo Zygmunt Bauman que, hace 23 años (en 1999), estableció el concepto de modernidad líquida, con el que hizo referencia a la rapidez con que suceden los cambios en la sociedad de entonces y la debilidad de los vínculos humanos.

El panorama no es muy distinto al de hoy, de hecho, comenta el psicólogo clínico Juan Carlos Posada, podría estar agudizado teniendo en cuenta que las nuevas generaciones requieren de estímulos cada vez más rápidos y cambiantes, “por eso cambian fácilmente de pareja, de trabajo, de labor”, de ahí que, agrega, pueda hablarse de un cansancio contemporáneo que sería consecuencia de la realización de tareas que no son coherentes con esos requerimientos: repetitivas, sin novedad, sin desafíos o retos, “además, cuando las metas no se alcanzan de la manera esperada, hay una baja tolerancia a la frustración” puntualiza Posada.

Ahora bien, ¿qué tan alcanzables son esas metas establecidas? Las sociedades exigen un ritmo y unos objetivos más ambiciosos de lo que es realmente posible. Once años después de Bauman, en 2010, el filósofo Han definió en su libro La sociedad del cansancio la fatiga “como una enfermedad de la sociedad neoliberal del rendimiento” producto de mantener un ritmo desenfrenado, una tendencia al individualismo y una “voluntaria y apasionante autoexplotación”. De acuerdo con el filósofo, todo se conjuga para que exista una obligación en torno a tener que rendir cada vez más, realizarse y optimizarse, de manera que las condiciones globales de producción (en las industrias) se trasladan a la vida cotidiana.

La pandemia ayudó a ver

A raíz de la pandemia el cansancio se hizo más evidente. Pasar largos períodos en casa, vivir a una velocidad distinta, modificó no solo las rutinas, sino también las formas de concebir la temporalidad. Luego “tratamos de ajustarnos a la ‘nueva normalidad’, pero ella nos fatiga aún más. Caímos en un contexto con una economía desastrosa, precios elevados, panoramas políticos inciertos, muertes de amigos y conocidos”, complementa Henríquez. De ahí que la fatiga pueda catalogarse como física, mental y emocional.

Añadido a esto, parece que los estándares de evaluación aumentaron su rigor: tras mitigar el covid hay que ser mucho más productivo y recuperar el tiempo perdido a como dé lugar, todo pese a que vayan quedando en el camino individuos reventados.

Un sujeto forzado a rendir puede fracasar, dice Han, no porque no tenga capacidades, sino a raíz de las exigencias de rendimiento que se impone a sí mismo. “La posibilidad de no poder más le lleva a hacerse autorreproches destructivos y a autoagredirse. El sujeto forzado a rendir pelea contra sí mismo y sucumbe por ello”.

Sentirse cansado no es en sí un problema médico, explica Julián Ramírez, jefe de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, no obstante, si se trata de un cansancio prolongado, que no mejora con las medidas de descanso normales (mantenerse en reposo o dormir), debe descartarse una enfermedad, que no solo podría ser causa de la sensación de fatiga sino también consecuencia, “porque se sabe que asuntos como el estrés crónico pueden estar implicados en el desarrollo de patologías cardiovasculares, neurológicas, metabólicas (como la diabetes) e incluso el cáncer”.