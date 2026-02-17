x

¿Aumento de miopía? Uso excesivo de pantallas no sería la causa de que el 50% de los adultos jóvenes tengan la enfermedad

Nuevas investigaciones en EE. UU. sugieren que la falta de luz natural y los entornos oscuros, más que las pantallas, disparan la miopía. Aprenda cómo proteger su visión hoy.

  • Según expertos, la miopía ha alcanzado niveles casi epidémicos en todo el mundo. Foto; Agencia Sinc
hace 3 horas
bookmark

Las altas tasas de miopía en niños y adultos jóvenes se han relacionado con el aumento del tiempo frente a las pantallas, aunque un nuevo estudio sugiere que la causa de esta condición podría ser más compleja.

Una investigación publicada en Cell Report relaciona la miopía con el hábito de vivir o trabajar en entornos de mucha penumbra. Expertos de la Facultad de Optometría de Suny en Nueva York (Estados Unidos) consideran que esta costumbre podría estresar los ojos al limitar la cantidad de luz que llega a la retina.

Siga leyendo: La miopía avanza sin pausa y el mundo enfrenta una nueva pandemia visual

Según informa el líder del trabajo, José Manuel Alonso, “nuestro hallazgo sugiere que un factor subyacente de la miopía podría ser el volumen de luz recibido mientras se enfoca de cerca durante un tiempo prolongado”.

El papel de la pupila al usar teléfonos y tabletas

Al mirar objetos cercanos en interiores como teléfonos, tabletas o libros, la pupila se contrae para enfocar la imagen. El equipo señala que esta costumbre podría predisponer a la miopía, y recomiendan exponer los ojos a una cantidad suficiente de luz en entornos cerrados para que la pupila se regule adecuadamente gracias al brillo de la imagen.

El estudio demostró que las lentes negativas reducen la iluminación retinal al contraer la pupila mediante un proceso de contracción denominado acomodación. Dicha contracción se vuelve más fuerte al acortar la distancia de visión, durante periodos prolongados y cuando el ojo se vuelve miope.

Tratamientos y prevención: ¿Cómo controlar el avance de la miopía?

Si se demuestra que es correcto, el mecanismo propuesto podría conducir a un cambio de paradigma en la comprensión y el control de la miopía, según expresan los investigadores. Esta contracción pupilar podría reducirse con lentes multifocales, mediante gotas de atropina –que bloquean los músculos que contraen la pupila– o pasando tiempo al aire libre mientras se observan distancias lejanas.

Lea aquí: En 2050 habrá más de 740 millones de niños y adolescentes miopes en el mundo

La miopía ha alcanzado niveles casi epidémicos en todo el mundo y todavía se desconoce la causa exacta de esta enfermedad oftalmológica. Concretamente, afecta al 50 % de los adultos jóvenes en EE UU y Europa; y a cerca del 90 % en algunas regiones del este de Asia.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Por qué la falta de luz solar afecta la visión?
La luz natural estimula la liberación de dopamina en la retina, lo que evita que el globo ocular se alargue demasiado (causa física de la miopía). Los entornos cerrados y oscuros inhiben este proceso natural.
¿Sirven las gafas de “luz azul” para prevenir la miopía?
Aunque reducen la fatiga visual digital, el estudio sugiere que no atacan la causa raíz. Lo más efectivo es mejorar la iluminación ambiental y aplicar la regla 20-20-20 (descansar cada 20 minutos mirando a 20 pies).
¿A qué edad es más crítico prevenir la miopía?
Durante la infancia y adolescencia (hasta los 20 años), ya que el ojo está en desarrollo. Fomentar actividades al aire libre al menos 2 horas al día reduce significativamente el riesgo de progresión.
