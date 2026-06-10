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En aguas de Australia encontraron el cementerio de ballenas más grande del mundo

Investigadores chinos descubrieron en el océano Índico el mayor cementerio de ballenas del mundo, con medio millar de esqueletos, algunos de ellos de 5,3 millones de años de antigüedad, según un estudio publicado el miércoles en la revista Nature.

  • Esta fotografía, tomada por Global TREnD, IDSSE, a siete kilómetros de profundidad en el lecho marino de la Zona Diamantina en el Océano Índico en 2023 y publicada el 10 de junio de 2026, muestra huesos de ballena en el cementerio de ballenas más grande conocido del mundo. Foto AFP PHOTO / HANDOUT GLOBAL TREND, IDSSE
    Esta fotografía, tomada por Global TREnD, IDSSE, a siete kilómetros de profundidad en el lecho marino de la Zona Diamantina en el Océano Índico en 2023 y publicada el 10 de junio de 2026, muestra huesos de ballena en el cementerio de ballenas más grande conocido del mundo. Foto AFP PHOTO / HANDOUT GLOBAL TREND, IDSSE
El Colombiano
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hace 2 horas
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Repartidos a lo largo de un corredor de 1.200 kilómetros al oeste de Australia, estos restos de cetáceos dan sustento a todo un ecosistema, en el que muchos organismos serían desconocidos para la ciencia, según el estudio.

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Los científicos creen que tantas ballenas murieron en esta zona porque es una importante área de alimentación, además de tratarse de una fosa en forma de V que canaliza los cadáveres hacia las profundidades marinas.

Es un “descubrimiento realmente único”, afirma el paleontólogo estadounidense Stephen Godfrey, que lo compara con la primera vez que se detecto en 1977 fuentes hidrotermales repletas de vida en el fondo de los océanos.

“El fósil más antiguo, así como numerosos cráneos más recientes, muestran que las ‘caídas de ballenas’ se acumularon en este lugar de manera ininterrumpida durante al menos cinco millones de años”, escribe en un artículo junto al estudio de Nature.

Ya se sabía que, cuando las ballenas mueren, sus cuerpos se hunden en el fondo de los océanos y alimentan la fauna de las profundidades, un fenómeno llamado ‘caída de ballenas’.

Pero los científicos quedaron “estupefactos” cuando comprendieron la dimensión del hallazgo, según dijo a AFP el principal autor del estudio, Xiaotong Peng, de la Academia China de Ciencias, que accedió al lugar en un pequeño sumergible.

“Descubrir una necrópolis de tal magnitud fue totalmente inesperado: la amplitud de la distribución, la profundidad y la gama de edades superan todo lo que habíamos imaginado”, explica el científico.

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En 2023, los investigadores chinos realizaron 32 inmersiones a bordo del sumergible “Fendouzhe” en esta zona del océano Índico llamada Diamantina. “Los ecosistemas florecientes que vimos nos ofrecieron una perspectiva completamente distinta del entorno”, dice Peng Zhou, coautor del estudio.

Alrededor de los esqueletos se afanaban medusas, ofiuras (emparentadas con las estrellas de mar), gusanos comehuesos y moluscos bivalvos.

La mayoría de los 485 fósiles de cetáceos registrados pertenecen a la familia de las ballenas picudas, entre ellas una especie hasta ahora desconocida y hoy desaparecida.

Los autores, extrapolando a partir del número de fósiles encontrados, estiman que más de 10 millones de esqueletos podrían yacer en el fondo del océano en la zona de Diamantina.

Preguntas frecuentes

¿Dónde está el cementerio de ballenas más grande del mundo?
Los investigadores identificaron en Australia Occidental el que sería el mayor cementerio de ballenas conocido hasta ahora. El hallazgo incluye restos fósiles de cientos de cetáceos que vivieron hace millones de años y aporta nuevas pistas sobre la evolución de estos animales marinos.
¿Por qué murieron tantas ballenas en el mismo lugar?
Los investigadores creen que varias floraciones de algas tóxicas contaminaron el agua y provocaron episodios repetidos de muerte masiva de cetáceos.
¿Qué antigüedad tienen los fósiles encontrados?
Los restos hallados tienen aproximadamente entre 6 y 9 millones de años y corresponden al período Mioceno tardío.
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