En aguas de Australia encontraron el cementerio de ballenas más grande del mundo

Repartidos a lo largo de un corredor de 1.200 kilómetros al oeste de Australia, estos restos de cetáceos dan sustento a todo un ecosistema, en el que muchos organismos serían desconocidos para la ciencia, según el estudio.

Siga leyendo: Ojo, papás: esto deben tener en cuenta antes de comprar un celular a su hijo, según la ciencia

Los científicos creen que tantas ballenas murieron en esta zona porque es una importante área de alimentación, además de tratarse de una fosa en forma de V que canaliza los cadáveres hacia las profundidades marinas.

Es un “descubrimiento realmente único”, afirma el paleontólogo estadounidense Stephen Godfrey, que lo compara con la primera vez que se detecto en 1977 fuentes hidrotermales repletas de vida en el fondo de los océanos.

“El fósil más antiguo, así como numerosos cráneos más recientes, muestran que las ‘caídas de ballenas’ se acumularon en este lugar de manera ininterrumpida durante al menos cinco millones de años”, escribe en un artículo junto al estudio de Nature.