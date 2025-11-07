China captó la imagen más cercana del cometa 3I/Atlas, el objeto interestelar que fascina a los científicos

Utilizando su cámara de alta resolución, Tianwen-1, el orbitador de la misión china a Marte, observó con éxito el objeto interestelar codificado como 3I/ATLAS, según informó la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA, por sus siglas en inglés).

Esta es una de las observaciones más cercanas jamás logradas por una sonda espacial hacia un objeto interestelar, ya que el vehículo se encontraba a aproximadamente 30 millones de kilómetros de distancia de él.

En contexto: ¿Es un alien? Detectan objeto del espacio exterior atravesando nuestro sistema solar

Los datos recibidos y procesados por el sistema terrestre revelaron claras características cometarias, es decir, rasgos típicos de un cometa, como la presencia de una cola o de partículas liberadas mientras se desplaza por el espacio.

Los investigadores crearon una animación a partir de una serie de imágenes tomadas durante 30 segundos, en la que se puede apreciar el movimiento del 3I/ATLAS a través del espacio.

El 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar detectado por la humanidad, después de ‘Oumuamua (en 2017) y el cometa Borisov (en 2019).

La Nasa indica que 3I/ATLAS ha viajado durante “millones o incluso miles de millones de años”, hasta llegar a nuestro sistema solar.

Estos objetos se caracterizan por viajar a gran velocidad a través del espacio, lo que los convierte en oportunidades únicas para los astrónomos que buscan entender los orígenes de otros sistemas planetarios.