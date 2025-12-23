Cinco destinos emergentes impulsan el crecimiento del turismo en Colombia

El turismo en Colombia atraviesa una fase de expansión que ya no se explica solo desde los destinos consolidados, pues las cifras recientes muestran que el crecimiento se está desplazando hacia territorios específicos, con dinámicas propias, inversiones focalizadas y un aumento sostenido de viajeros nacionales e internacionales. No se trata de una moda ni de una promesa retórica, sino de un proceso medible que empieza a redefinir el mapa turístico del país, especialmente fuera de los grandes polos tradicionales.
Ese cambio quedó documentado en un estudio elaborado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia y Cotelco, que analizó la evolución del turismo entre 2019 y 2025 en cinco departamentos: Cauca, Antioquia, Bolívar, Nariño y Tolima, y cruzó variables como formalización empresarial, conectividad aérea y terrestre, gasto turístico, empleo e inversión pública, con el objetivo de permitir comprender el turismo como una actividad económica estructural y no solo como flujo estacional.
La selección de estos territorios responde a criterios claros: presencia de proyectos regionales impulsados por la Asociación Colombiana de Turismo Responsable (Acotur), o avances como destinos sostenibles certificados y participación de municipios PDET, es decir, zonas históricamente afectadas por el conflicto armado que hoy hacen parte de procesos de transformación de largo plazo. Y esa condición obliga a una lectura cuidadosa: hablar de destinos emergentes no implica generalizar departamentos completos, implica, más bien, identificar ciudades, corredores y municipios puntuales donde el turismo muestra señales concretas de consolidación.