Sigue la polémica después del video publicado por el influencer La Liendra, en el que señala que a su novia, Dani Duke, no la dejaron ingresar al Vaticano, en Roma, por su forma de vestir.

En un video publicado por la Liendra se observa que su novia usaba una camisa manga larga con un top debajo y un short, por lo que las personas del lugar le pidieron regresar con una ropa más cubierta, según contó él.

“No la dejaron ingresar por estar así, muéstrame. Está en ‘short’, no está mal, pero no se puede, no dejan entrar. Es pecadora para la Iglesia”, declaró La Liendra en sus redes sociales.