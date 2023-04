“Por 12 años estuve donando sangre, pero luego, los médicos me animaron a donar plaquetas. Comencé el proceso y efectivamente hasta ahora he hecho 135 donaciones. Ya voy por 19 años donando plaquetas a personas desconocidas que lo necesitan y eso es muy satisfactorio, uno no sabe cuándo va a necesitar ayuda de otras personas también. Hago énfasis en que las entidades de salud, los hospitales, las universidades y todos promuevan la donación de sangre y de plaquetas”, expresó el hombre.

“La sangre no se puede crear artificialmente. Solo podemos encontrarla en el cuerpo de otra persona, al igual que sus plaquetas. La médula ósea es la que fabrica la sangre y lo que queremos es que más personas se sumen a la causa para el beneficio de los que lo necesitan. No podemos donar por beneficio propio, se dice que las personas que donan sangre tienen mayor oxigenación y una mayor tolerancia si pierde sangre, también que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares”, expresó Jaiver Patiño Carreño, director del Banco de Sangre del Hospital Alma Máter de Antioquia.

William hasta la fecha es un hombre sano y no ha tenido dificultades con su donación. Eso sí: para cada una se prepara con una buena alimentación.

Come verduras de hoja verde como la col, lechuga o espinaca (alto índice de vitamina K), legumbres como las lentejas o garbanzos que tienen folato (nutriente de la vitamina B), panes integrales, cereales, hígado, jugo de naranja y otros más, que ayudan a subir las plaquetas y los glóbulos rojos. También, donar ha hecho que el cuerpo compense sus plaquetas y ahora tiene un buen nivel de ellas con un total de 350.000 plaquetas en este momento. (Casi el límite).

En Colombia, el año pasado, hubo un registro de 220 mil colombianos que donaron sangre y se recolectaron 830 mil unidades de sangre en todo el territorio nacional.

”De esa cifra el 52.6 % fueron hombres y el 47.4 % fueron mujeres. De los donantes habituales (que donan mínimo dos veces al año) fueron 22.1 % y donantes nuevos hubo 77.9 %. La idea es que más personas comiencen a donar sangre o plaquetas”, informó Andrés Mira Castro.

Sin embargo, en Antioquia en diciembre del año pasado se reportó que hubo disminución del 30 % de los donantes de sangre.

Mitos por derribar

De la donación de sangre y de plaquetas hay varios mitos. Lo primero es que hay personas que creen que si donan, obtendrán algún beneficio si llegasen a necesitar en algún momento sangre. Donar sangre no asegura que si en algún momento se accidenta le facilitarán la sangre más rápido que a una persona que no es donante, por ejemplo. “La sangre es un bien público”, dice Jaiver Patiño Carreño.

También hay otros mitos que entrega el experto: “algunos creen que donar sangre engorda y eso no es así. Las personas creen que deben comer más para compensar la sangre que perdieron y no es cierto. Otro mito es que si se dona sangre puede infectarse de alguna enfermedad y esto surgió porque en el pasado se reutilizaban las agujas pero ya no pasa así. Otro que conozco es que hay personas tatuadas que creen que no pueden donar y sí puede, solo que se debe esperar seis meses luego de haberse hecho el tatuaje”, dice.

Otros mitos son que las personas a las que les haya dado cualquier hepatitis no pueden donar y no es cierto. Las personas a las que les haya dado hepatitis B y C no puede donar pero a los que les dio hepatitis A, sí pueden hacerlo.

Si está interesado en donar sangre o plaquetas lo mejor es que pregunte a un especialista de un banco de sangre y que le hagan los chequeos necesarios si tiene una condición médica específica, pero basta de difundir creencias que no son, aseguraron los expertos.

¿Y si quiere donar?

Los requisitos para donar sangre y plaquetas son los mismos. La Cruz Roja Seccional de Antioquia los cataloga así:

1. Presentar cédula de ciudadanía o extranjería, libreta militar o carné institucional con foto.

2. Sentirse bien de salud.

3. Haber consumido una buena porción de alimentos durante las últimas cuatro horas previas a la donación.

4. Tener entre 18 y 65 años.

5. Pesar más de 50 kilos.

6. Haber dormido de 6 a 8 horas.

7. No haber sido sometido a tratamientos odontológicos en los últimos 7 días.

8. No haber estado en contacto en el último mes con personas con enfermedades como sarampión, rubeola, paperas y varicela.

9. No haber visitado zonas endémicas de malaria en los últimos cuatro meses y de leishmaniasis en los últimos dos años.

10. No haber tenido leishmaniasis o enfermedad del Chagas.

11. Si tuvo paludismo puede donar tres años después del tratamiento completo.

12. No haber padecido cáncer, no tener enfermedades del corazón o los pulmones.