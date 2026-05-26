Lo juegan combinado: Diomedes cumpliría 69 años este 26 de mayo, número favorito en loterías y chances

Este martes 26 de mayo de 2026, seguidores de Diomedes Díaz volvieron a compartir en redes sociales combinaciones numéricas inspiradas en la vida del cantante vallenato, quien habría cumplido 69 años.
La práctica se ha repetido durante aniversarios de nacimiento y fallecimiento del artista y tiene presencia en departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico, donde los números relacionados con el llamado “Cacique de La Junta” circulan entre jugadores de chances y loterías.
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Desde las primeras horas del día comenzaron a difundirse imágenes y recomendaciones sobre las cifras consideradas por algunos usuarios como los más populares para jugar durante la jornada. Aunque no existe garantía de obtener premios, seguidores del cantante aseguran que algunas de estas combinaciones ya han resultado ganadoras en sorteos anteriores.
Entre los números más mencionados este 26 de mayo aparecen combinaciones relacionadas con la fecha de nacimiento, la edad que tendría actualmente y el año de su fallecimiento.