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Lo juegan combinado: Diomedes cumpliría 69 años este 26 de mayo, número favorito en loterías y chances

Fanáticos del cantante vallenato compartieron en redes sociales diferentes combinaciones asociadas a fechas clave de la vida y muerte del cantante, pues en otros años han logrado ganar chances y apuestas con estos números.

  • Lo juegan combinado: Diomedes cumpliría 69 años este 26 de mayo, número favorito en loterías y chances
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
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Este martes 26 de mayo de 2026, seguidores de Diomedes Díaz volvieron a compartir en redes sociales combinaciones numéricas inspiradas en la vida del cantante vallenato, quien habría cumplido 69 años.

La práctica se ha repetido durante aniversarios de nacimiento y fallecimiento del artista y tiene presencia en departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico, donde los números relacionados con el llamado “Cacique de La Junta” circulan entre jugadores de chances y loterías.

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Desde las primeras horas del día comenzaron a difundirse imágenes y recomendaciones sobre las cifras consideradas por algunos usuarios como los más populares para jugar durante la jornada. Aunque no existe garantía de obtener premios, seguidores del cantante aseguran que algunas de estas combinaciones ya han resultado ganadoras en sorteos anteriores.

Entre los números más mencionados este 26 de mayo aparecen combinaciones relacionadas con la fecha de nacimiento, la edad que tendría actualmente y el año de su fallecimiento.

Diomedes Díaz cumpliría 69 años este 26 de mayo y sus seguidores lo recuerdan con números. FOTO: Colprensa
Diomedes Díaz cumpliría 69 años este 26 de mayo y sus seguidores lo recuerdan con números. FOTO: Colprensa

Colprensa

Los números más jugados por seguidores de Diomedes Díaz

Las cifras que más se repiten en publicaciones y conversaciones digitales son: 2605, 6911, 1957, 1108, 2669, 2212, 6957, 2013, 1269, 6913, 1612 y 2269.

Algunas de estas combinaciones mezclan fechas importantes de la vida del cantante. El número 2669 reúne el 26 de mayo, día de su nacimiento, con los 69 años que habría cumplido en 2026. Por su parte, el 6913 relaciona esa edad con el año de su fallecimiento, ocurrido en 2013.

El 2013 continúa siendo una de las cifras más jugadas en fechas conmemorativas relacionadas con el artista, mientras que el 1957 corresponde al año en que nació Diomedes Díaz en La Junta, La Guajira.

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Otras combinaciones también tienen un significado especial para sus seguidores. El 2605 hace referencia al día y mes de nacimiento del cantante; el 2212 corresponde al 22 de diciembre, fecha de su muerte; y el 1612 alude al Día de la Virgen del Carmen, una de las devociones religiosas más conocidas del artista.

El número 1108 también ha sido mencionado por seguidores del cantante y algunos lo relacionan con el número de su tumba. Además, combinaciones como 6957 y 1269 continúan circulando entre fanáticos que las asocian con momentos recordados de su trayectoria personal y musical.

Las combinaciones están relacionadas con fechas de nacimiento y muerte del artista vallenato. FOTO: Colprensa
Las combinaciones están relacionadas con fechas de nacimiento y muerte del artista vallenato. FOTO: Colprensa

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Redes sociales mantienen vigente la tradición

La difusión de estas cifras ha tomado fuerza a través de plataformas digitales. Cada aniversario del cantante revive publicaciones con listas de números, fotografías y mensajes que rápidamente se comparten entre usuarios de distintas regiones del país.

Algunos usuarios incluso recordaron casos anteriores en los que números asociados a Diomedes Díaz terminaron saliendo ganadores en chances regionales.

Uno de los episodios más recordados ocurrió el 22 de diciembre de 2025. Según reportó Tropicana, la Lotería Paisita Noche habría entregado como resultado el número 1957, correspondiente al año de nacimiento del cantante, durante la conmemoración de un nuevo aniversario de su muerte.

Aunque para muchos seguidores estos resultados fortalecen las creencias alrededor de las cifras relacionadas con el artista, especialistas y operadores de juegos de azar recuerdan que las loterías y chances funcionan mediante sorteos aleatorios y que no existe ninguna fórmula que garantice resultados.

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