Dos médicos colombianos reconocidos por su labor para mejorar la salud de los latinos en EE.UU

Uno de cada cinco habitantes de Estados Unidos es de origen latino, reveló a finales del año pasado un estudio realizado por Latino GDP, un proyecto de la Universidad de California y la California Lutheran University. Eso quiere decir que en ese país hay alrededor de 68 millones de personas, de las cuales el 15% no tiene cobertura médica, lo que implica costos elevados y, en la mayoría de ocasiones, impagables; retrasos en la atención y situaciones límite, como tener que elegir entre visitar al médico o cubrir otra necesidad básica cuando se está enfermo.
Sin embargo, esos problemas no solo afectan a quienes no tienen seguro. Los latinos que viven en Estados Unidos deben enfrentar un sinnúmero de limitaciones en el acceso a la salud que van desde el hecho de no poder comunicarse en su mismo idioma con médicos y enfermeras, hasta el temor de ser deportados por asistir a un centro de salud.
La Asociación Nacional Hispana de Medicina (NHMA, por sus siglas en inglés) es una organización que se dedica a promover la salud y el bienestar de las comunidades hispanas y latinas de Estados Unidos. Cada año organiza una conferencia en la que se reúnen a profesionales de la salud y líderes comunitarios con el fin de intercambiar conocimientos para atender e impactar positivamente a esta población.
En ese evento —que este año se celebró del 26 al 29 de mayo en Washington—, se entregan varios premios que reconocen la labor de los médicos que trabajan en por las comunidades latinas e hispanas. Uno de ellos es el 40 Under 40 Award, otorgado a “40 médicos destacados menores de 40 años que demuestren liderazgo, innovación y compromiso con el avance de la salud y la equidad en salud de la población hispana”, como explica la NHMA en su sitio web.
De esta lista –que está integrada por varios colombianos– hacen parte María Antonia Vélez y Sebastián Amaya, quienes desde hospitales, consultorios y aulas de clase trabajan para reducir las brechas en el acceso a la salud que afectan a millones de latinos en Estados Unidos.