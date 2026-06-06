Dos médicos colombianos reconocidos por su labor para mejorar la salud de los latinos en EE.UU

Uno de cada cinco habitantes de Estados Unidos es de origen latino, reveló a finales del año pasado un estudio realizado por Latino GDP, un proyecto de la Universidad de California y la California Lutheran University. Eso quiere decir que en ese país hay alrededor de 68 millones de personas, de las cuales el 15% no tiene cobertura médica, lo que implica costos elevados y, en la mayoría de ocasiones, impagables; retrasos en la atención y situaciones límite, como tener que elegir entre visitar al médico o cubrir otra necesidad básica cuando se está enfermo. Sin embargo, esos problemas no solo afectan a quienes no tienen seguro. Los latinos que viven en Estados Unidos deben enfrentar un sinnúmero de limitaciones en el acceso a la salud que van desde el hecho de no poder comunicarse en su mismo idioma con médicos y enfermeras, hasta el temor de ser deportados por asistir a un centro de salud. La Asociación Nacional Hispana de Medicina (NHMA, por sus siglas en inglés) es una organización que se dedica a promover la salud y el bienestar de las comunidades hispanas y latinas de Estados Unidos. Cada año organiza una conferencia en la que se reúnen a profesionales de la salud y líderes comunitarios con el fin de intercambiar conocimientos para atender e impactar positivamente a esta población. En ese evento —que este año se celebró del 26 al 29 de mayo en Washington—, se entregan varios premios que reconocen la labor de los médicos que trabajan en por las comunidades latinas e hispanas. Uno de ellos es el 40 Under 40 Award, otorgado a “40 médicos destacados menores de 40 años que demuestren liderazgo, innovación y compromiso con el avance de la salud y la equidad en salud de la población hispana”, como explica la NHMA en su sitio web. De esta lista –que está integrada por varios colombianos– hacen parte María Antonia Vélez y Sebastián Amaya, quienes desde hospitales, consultorios y aulas de clase trabajan para reducir las brechas en el acceso a la salud que afectan a millones de latinos en Estados Unidos.

María Antonia Vélez y el desafío de hacer investigación clínica para todos

Antes de decidir que quería convertirse en médica, María Antonia Vélez, de 37 años y nacida en Medellín, llegó a pensar que podría dedicarse a la música. “Son muchos los llamados y pocos los escogidos”, es lo que recuerda que le dijo su madre cuando le contó que esa profesión era la que estaba rondando en su cabeza. Fue hasta el último año de bachillerato que la ahora oncóloga, especialista en cáncer de pulmón y cáncer de cabeza y cuello, tomó la decisión de estudiar medicina impulsada, por una parte, por lo maravillada que estaba por la biología. “Tuve profesores excepcionales que me transmitieron el amor por la ciencia detrás del funcionamiento del cuerpo humano, las células y los tejidos. Era la única materia que verdaderamente me apasionaba; el resto me resultaba indiferente”, cuenta. Pero, por otro lado, mientras iba creciendo, hubo una figura clave en su vida que le enseñó el amor y el respeto por la ciencia. Su abuelo, Antonio Vélez Montoya –falleció en diciembre de 2025–, además de ingeniero, matemático y ensayista, dedicó buena parte de su vida a crear puentes entre el conocimiento científico y las personas que, sin ser expertas, querían comprenderlo a profundidad. María Antonia, que vivió al lado de su lado durante la infancia y cuya educación estuvo a cargo de él, lo recuerda como “la mente más científica y brillante” que haya conocido; dice que su abuelo, al igual que en los libros, en el día a día utilizaba de manera natural el método científico a la hora de hacer tareas sencillas, como valorar o reflexionar sobre cualquier suceso o anécdota. Con un sentido de libertad que ella califica como “pasmoso”, Vélez Montoya influenció a hijos y nietos con su manera de razonar. A pesar de sentirse intimidada por la idea de estudiar medicina, hizo el pregrado completo en la Universidad CES y después, en 2014, viajó a Estados Unidos para realizar la residencia en Medicina Interna en la Universidad de Pittsburgh. Luego, con la certeza que vino en esos primeros años de inclinarse hacia la oncología –la rama de la medicina que estudia el cáncer–, Vélez se postuló para la subespecialización en Hematología y Oncología, y fue aceptada en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde trabaja actualmente como médica oncóloga. Además de eso, María Antonia se ha dedicado a investigar sobre las barreras que enfrentan algunas poblaciones para participar en ensayos clínicos. “Esto es importante porque, por ejemplo, muchos de los medicamentos que se utilizan hoy fueron desarrollados en estudios en los que participaron principalmente hombres y personas blancas. Como resultado, sabemos menos sobre cómo funcionan esos tratamientos en otros grupos de pacientes, como las minorías raciales, étnicas o lingüísticas”, explica la médica, quien ha identificado que el idioma es una de las principales barreras para el acceso de algunas comunidades a ensayos clínicos. Debido a esto, uno de los objetivos que tiene María Antonia es demostrar que derribar esos muros es “una parte esencial de una ciencia más justa, más rigurosa y más aplicable a la población real que atendemos.”. Aunque su trabajo ha sido celebrado con este reconocimiento, también son varios los desafíos que ha tenido que enfrentar. La migración, comprender el funcionamiento del sistema de salud estadounidense y los sesgos de género son algunos de los que menciona la profesional. Pero, por otro lado, Vélez enfatiza los retos que enfrentan aquellos que están del otro lado, es decir, sus pacientes, ya que asegura que el sistema migratorio ha agudizado en los últimos años las barreras de acceso a los servicios de salud. “Muchos miembros de las comunidades latinas evitan acudir al médico por temor a la deportación, lo cual configura una realidad sumamente dolorosa. Además, los recortes en los fondos gubernamentales para programas de asistencia social como Medicare y Medicaid –ambos seguros federales, el primero para personas de 65 años o más y para algunas menores de 65 con ciertas discapacidades o afecciones, y el segundo una ayuda para cubrir gastos médicos de personas de bajos recursos– han restringido notablemente el acceso a los servicios de salud para los servicios de salud para la población inmigrante”, dice.

Sebastián Amaya, el médico que busca mejorar la formación médica en Colombia