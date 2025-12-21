El pesebrista que hace de la Navidad un oficio

El pesebre es una costumbre propia de la Navidad. Es en diciembre cuando, en casas, iglesias y centros comerciales, puede verse esa pequeña villa con animales, personajes y edificaciones que emula el nacimiento de Jesús en Belén hace más de 2.000 años. Y aunque para muchos esta no es más que una tradición familiar y una de las piezas más importantes de la decoración decembrina, para otros es el trabajo de un año entero y una afición que va más allá de las fiestas de fin de año.
