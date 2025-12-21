El pesebrista que hace de la Navidad un oficio

El pesebre es una costumbre propia de la Navidad. Es en diciembre cuando, en casas, iglesias y centros comerciales, puede verse esa pequeña villa con animales, personajes y edificaciones que emula el nacimiento de Jesús en Belén hace más de 2.000 años. Y aunque para muchos esta no es más que una tradición familiar y una de las piezas más importantes de la decoración decembrina, para otros es el trabajo de un año entero y una afición que va más allá de las fiestas de fin de año.

En ese último grupo está Lenis Augusto Agudelo, el pesebrista que estuvo detrás de la creación de cinco de estas escenificaciones que pueden verse en diferentes zonas de Medellín y también en otros municipios de Antioquia. A este constructor especializado en pesebres el amor le llegó como a muchos, en la infancia. Oriundo de Jericó, Lenis define a su abuela paterna como “enferma por el pesebre”, tanto que hace setenta años, para poder armarlo todas las navidades, su abuelo viajaba desde el municipio del Suroeste antioqueño hasta Medellín y de ahí hasta Bogotá para recoger las figuras fabricadas en España que traían al país los claretianos. Más de 80 figuras llegó a tener su abuela, recuerda Lenis en conversación con EL COLOMBIANO, las que después de su muerte quiso dejar para que él siguiera armando el pesebre cada Navidad. Pero fue hace una década que el mero gusto se convirtió en una pasión al comenzar a estudiar pesebrismo en la Corporación El Taller del Pesebre. Explica que son variados y numerosos los conocimientos que uno debe tener para armar un pesebre: lo primero es conocer de historia, por lo menos si uno está especializado en pesebres bíblicos al igual que Lenis. “Lo importante es conservar, ser fiel a lo que describe la Biblia y a toda esa parte histórica. Lo primero es estudiar cómo era la geografía, cuáles eran los oficios de la época, qué tipo de vegetación existía, qué comían, a qué se dedicaban y qué actividades realizaban en su vida cotidiana. Con todo ese conocimiento previo, uno empieza a pensar cómo llevarlo a la acción, cómo traducirlo a la práctica a través de la elaboración de las escenas”, asegura el pesebrista.