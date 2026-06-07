Elon Musk el gran proveedor de IA para Google

Por afp

SpaceX acordó suministrar a Google una importante capacidad de cálculo informático, según un documento bursátil publicado el viernes, lo que refuerza al grupo espacial de Elon Musk como proveedor de infraestructuras de inteligencia artificial (IA).

Este contrato se da cuando los gigantes tecnológicos estadounidenses buscan dotarse de capacidad de cálculo para la IA y cuando Google quiere impulsar sus modelos Gemini.

Según el acuerdo, Google pagará 920 millones de dólares mensuales hasta junio de 2029 por alquilar unos 110.000 procesadores gráficos (GPU) del fabricante Nvidia.

Se estima un pago total por casi 30.000 millones de dólares durante la vigencia del contrato.

El gigante de las búsquedas en línea comenzará a pagar la tarifa mensual completa en octubre de 2026.

El mes pasado, Anthropic, firmó otro contrato con SpaceX para alquilar uno de sus principales centros de datos en Memphis, Tennessee, por 1.250 millones de dólares al mes.

Originalmente, esas instalaciones se construyeron para abastecer de energía a la empresa rival de IA de Musk, xAI, que en febrero se fusionó con SpaceX.

Los acuerdos con Google y Anthropic se concretan apenas unos días antes de la salida a bolsa de SpaceX, que será la mayor de la historia y que pretende valorar a la empresa en 1,8 billones de dólares.

Una pausa a la IA

El pasado jueves, Anthropic propuso una pausa global en el desarrollo de sistemas de IA cada vez más potentes, ante los indicios de que los modelos más recientes podrían escapar del control humano.

La firma, desarrolladora de la herramienta Claude, aseguró en un informe que es necesario una desaceleración mundial en el desarrollo de IA de última generación.

“Creemos que sería bueno para el mundo tener la opción de disminuir o pausar temporalmente el desarrollo de vanguardia de la IA para permitir que las estructuras sociales y la investigación sobre alineamiento sigan el ritmo del avance de la tecnología”, señaló.

Otros actores de la industria y funcionarios de la Casa Blanca han rechazado la posición de esta empresa, al considerar que se enfoca en los peores escenarios y exagera los riesgos para frenar a sus rivales bajo el pretexto de la seguridad.